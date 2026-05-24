Проезд в июне в Одессе: цены на поездки по городу и области

В июне 2026 года стоимость проезда в Одессе пока осталась без изменений, однако в Одесской области уже началось повышение тарифов на пригородные и внутриобластные маршруты. Перевозчики объясняют это подорожанием топлива, запчастей и обслуживания транспорта.

Сколько будет стоить проезд в Одессе в мае

По состоянию на май в городе будут действовать следующие тарифы:

трамвай / троллейбус — 15 грн

городские маршрутки — преимущественно 20 грн

социальные автобусы на отдельных маршрутах — бесплатные.

Отметим, что еще в марте в сети ходили слухи о возможном повышении стоимости маршруток до 25-30 грн с 1 апреля, однако в горсовете тогда заявили, что решение не принято.

Что уже подорожало в Одесской области

С 10 апреля в Одесской области на 30% повысили тарифы на внутриобластные пассажирские перевозки. Объявления с новыми ценами появились, в частности, в Измаильском районе.

Отдельно уже выросла стоимость проезда на направлении Черноморск — Одесса:

маршрут №25 Черноморск — Одесса: с 50 до 65 грн

маршрут №20 Черноморск — Великодолинское: до 30 грн

На юге области повышение оказалось еще более ощутимым. Стоимость поездки Рени — Одесса выросла с 600 до 780 гривен, Рени — Измаил — со 150 до 200 гривен, а Белгород-Днестровский — Одесса — со 160 до 200 гривен.

Будет ли подорожание в июне

По состоянию на сегодня официального решения о повышении тарифов в самой Одессе в июне нет. Ни одного утвержденного документа относительно новой цены на городские маршрутки или электротранспорт не обнародовано. Впрочем, на фоне уже поднятых тарифов по области и роста расходов перевозчиков тема нового пересмотра стоимости проезда остается актуальной.

В Одессе могут вырасти цены на воду

В Одессе могут существенно вырасти тарифы на воду и канализацию. "Инфоксводоканал" опубликовал проект новых расценок, по которому для населения общая стоимость услуг может вырасти почти до 94 гривен за кубометр. Так, предприятие предлагает установить новые тарифы для населения:

50,96 грн за кубометр водоснабжения;

42,69 грн за водоотвод.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что стоимость одного часа стоянки в Одессе составляет 30 гривен — тариф установлен с 1 января 2025 года. Оплата работает с 09:00 до 18:00, а все площадки обозначены дорожными знаками и QR-кодами для безналичной оплаты через КП "Одестранспарксервис".

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе в июне этого года тарифы на вывоз бытовых отходов останутся разными в зависимости от района города и компании, которая обслуживает дома. Суммы в платежках для многих одесситов уже превышают 30 гривен на человека ежемесячно.