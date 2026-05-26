Частина Одеси та передмістя залишиться без світла й води

Фахівці проводять ремонт мереж. Фото ілюстративне: ДТЕК

У вівторок, 26 травня, частина Одеси тимчасово залишиться без електропостачання через планові ремонти мереж. Водночас у кількох селах Одеського району майже на добу відключать воду через аварійні роботи на водогоні. Ремонти потрібні для підготовки систем до літніх навантажень. Мешканців просять заздалегідь зробити запаси води та зарядити необхідні пристрої.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК Одеські електромережі.

Повідомлення про відключення світла. Фото: скриншот з сайду ДТЕК

Відключення світла

Енергетики ДТЕК Одеські електромережі 26 травня з 08:00 до 17:00 проводитимуть планові роботи в Пересипському районі Одеси. Через ремонт частина жителів району тимчасово залишиться без електроенергії. У компанії зазначають, що роботи проводять для підготовки обладнання до підвищених навантажень у літній період.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Де не буде води

Також 26 травня аварійне відключення води запланували в частині Одеського району. За інформацією "Інфоксводоканалу", подачу води припинять з 10:00 26 травня до 06:00 27 травня у таких населених пунктах:

Красносілка

Світле

Корсунці

Причина — аварійно-відновлювальні роботи на об’єктах водопроводу.

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

сквер Мечникова,

сквер Михайлівський,

пр. Небесної Сотні, 14,

вул. Дальницька, 25,

вул. М. Говорова,

вул. Просвіти, 1-Д,

вул. Геранієва,

вул. Кримська,

вул. Героїв оборони

сквер Прохоровський,

вул. І. Рабіна,

вул. Інглезі

пр. Лесі Українки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтану,

вул. Космонавтів,

сквер Старобазарний.

Куди звертатися

У разі питань мешканці можуть звертатися до цілодобової служби "Інфоксводоканалу":

0-800-307-505

705-55-05

068-905-55-05

066-905-55-05

093-170-01-55

Ремонт доріг

Крім того, 26 травня в Одесі запланували ремонтні роботи на низці вулиць. Через це на окремих ділянках можливе ускладнення руху транспорту та тимчасові незручності для водіїв. Роботи проводитимуть за такими адресами:

вулиця Семена Палія

проїзд від вулиці Житомирської до Овідіопольської

внутрішньоквартальний проїзд на вулиці Олексія Вадатурського біля будинків №67, 69 та 71

вулиця Тараса Кузьміна — ремонт тротуару на ділянці від вулиці Різовської до будинку №39

вулиця Різовська — ремонт тротуару від Розкидайлівської до Тараса Кузьміна

проспект Князя Володимира Великого — на ділянці від вулиці Кишинівської до Давида Ойстраха

вулиця Академіка Заболотного — від проспекту Князя Володимира Великого до вулиці Кримської.

Як повідомляли Новини.LIVE, у червні тарифи на воду для жителів Одеси поки залишаться без змін. Одесити й надалі платитимуть за розцінками, які діють ще з 2022 року. Водночас "Інфоксводоканал" уже опублікував проєкт нових тарифів, за яким водопостачання та каналізація можуть подорожчати майже у 2,7 раза.

Також Новини.LIVE писали, що у наступному місяці тариф на електроенергію для мешканців Одеси залишається незмінним. Попри постійні обговорення можливого перегляду вартості, ціна для побутових споживачів поки що фіксована.