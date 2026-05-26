Часть Одессы и пригород останется без света и воды
Во вторник, 26 мая, часть Одессы временно останется без электроснабжения из-за плановых ремонтов сетей. В то же время в нескольких селах Одесского района почти на сутки отключат воду из-за аварийных работ на водопроводе. Ремонты нужны для подготовки систем к летним нагрузкам. Жителей просят заранее сделать запасы воды и зарядить необходимые устройства.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК Одесские электросети.
Отключение света
Энергетики ДТЭК Одесские электросети 26 мая с 08:00 до 17:00 будут проводить плановые работы в Пересыпском районе Одессы. Из-за ремонта часть жителей района временно останется без электроэнергии. В компании отмечают, что работы проводят для подготовки оборудования к повышенным нагрузкам в летний период.
Как узнать, когда появится электроэнергия
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Где не будет воды
Также 26 мая аварийное отключение воды запланировали в части Одесского района. По информации "Инфоксводоканала", подачу воды прекратят с 10:00 26 мая до 06:00 27 мая в таких населенных пунктах:
- Красноселка
- Светлое
- Корсунцы
Причина - аварийно-восстановительные работы на объектах водопровода.
Бюветы в Одессе
В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.
- сквер Мечникова,
- сквер Михайловский,
- пр. Небесной Сотни, 14,
- ул. Дальницкая, 25,
- ул. М. Говорова,
- ул. Просвещения, 1-Д,
- ул. Гераниева,
- ул. Крымская,
- ул. Героев обороны
- сквер Прохоровский,
- ул. И. Рабина,
- ул. Инглези
- пр. Леси Украинки, 33,
- пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтана,
- ул. Космонавтов,
- сквер Старобазарный.
Куда обращаться
В случае вопросов жители могут обращаться в круглосуточную службу "Инфоксводоканала":
- 0-800-307-505
- 705-55-05
- 068-905-55-05
- 066-905-55-05
- 093-170-01-55
Ремонт дорог
Кроме того, 26 мая в Одессе запланировали ремонтные работы на ряде улиц. Из-за этого на отдельных участках возможно осложнение движения транспорта и временные неудобства для водителей. Работы будут проводить по следующим адресам:
- улица Семена Палия
- проезд от улицы Житомирской до Овидиопольской
- внутриквартальный проезд на улице Алексея Вадатурского возле домов №67, 69 и 71
- улица Тараса Кузьмина - ремонт тротуара на участке от улицы Ризовской до дома №39
- улица Ризовская - ремонт тротуара от Раскидайловской до Тараса Кузьмина
- проспект Князя Владимира Великого - на участке от улицы Кишиневской до Давида Ойстраха
- улица Академика Заболотного - от проспекта Князя Владимира Великого до улицы Крымской.
