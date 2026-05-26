Одесса Часть Одессы и пригород останется без света и воды

Часть Одессы и пригород останется без света и воды

Дата публикации 26 мая 2026 09:08
Специалисты проводят ремонт сетей. Фото иллюстративное: ДТЭК

Во вторник, 26 мая, часть Одессы временно останется без электроснабжения из-за плановых ремонтов сетей. В то же время в нескольких селах Одесского района почти на сутки отключат воду из-за аварийных работ на водопроводе. Ремонты нужны для подготовки систем к летним нагрузкам. Жителей просят заранее сделать запасы воды и зарядить необходимые устройства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК Одесские электросети.

Відключення світла в Одесі
Сообщение об отключении света. Фото: скриншот с сайта ДТЭК

Отключение света

Энергетики ДТЭК Одесские электросети 26 мая с 08:00 до 17:00 будут проводить плановые работы в Пересыпском районе Одессы. Из-за ремонта часть жителей района временно останется без электроэнергии. В компании отмечают, что работы проводят для подготовки оборудования к повышенным нагрузкам в летний период.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Где не будет воды

Также 26 мая аварийное отключение воды запланировали в части Одесского района. По информации "Инфоксводоканала", подачу воды прекратят с 10:00 26 мая до 06:00 27 мая в таких населенных пунктах:

  • Красноселка
  • Светлое
  • Корсунцы

Причина - аварийно-восстановительные работы на объектах водопровода.

Бюветы в Одессе

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

  • сквер Мечникова,
  • сквер Михайловский,
  • пр. Небесной Сотни, 14,
  • ул. Дальницкая, 25,
  • ул. М. Говорова,
  • ул. Просвещения, 1-Д,
  • ул. Гераниева,
  • ул. Крымская,
  • ул. Героев обороны
  • сквер Прохоровский,
  • ул. И. Рабина,
  • ул. Инглези
  • пр. Леси Украинки, 33,
  • пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
  • 6 ст. В. Фонтана,
  • ул. Космонавтов,
  • сквер Старобазарный.

Куда обращаться

В случае вопросов жители могут обращаться в круглосуточную службу "Инфоксводоканала":

  • 0-800-307-505
  • 705-55-05
  • 068-905-55-05
  • 066-905-55-05
  • 093-170-01-55

Ремонт дорог

Кроме того, 26 мая в Одессе запланировали ремонтные работы на ряде улиц. Из-за этого на отдельных участках возможно осложнение движения транспорта и временные неудобства для водителей. Работы будут проводить по следующим адресам:

  • улица Семена Палия
  • проезд от улицы Житомирской до Овидиопольской
  • внутриквартальный проезд на улице Алексея Вадатурского возле домов №67, 69 и 71
  • улица Тараса Кузьмина - ремонт тротуара на участке от улицы Ризовской до дома №39
  • улица Ризовская - ремонт тротуара от Раскидайловской до Тараса Кузьмина
  • проспект Князя Владимира Великого - на участке от улицы Кишиневской до Давида Ойстраха
  • улица Академика Заболотного - от проспекта Князя Владимира Великого до улицы Крымской.

Как сообщали Новини.LIVE, в июне тарифы на воду для жителей Одессы пока останутся без изменений. Одесситы и в дальнейшем будут платить по расценкам, которые действуют еще с 2022 года. В то же время "Инфоксводоканал" уже опубликовал проект новых тарифов, по которому водоснабжение и канализация могут подорожать почти в 2,7 раза.

Также Новини.LIVE писали, что в следующем месяце тариф на электроэнергию для жителей Одессы остается неизменным. Несмотря на постоянные обсуждения возможного пересмотра стоимости, цена для бытовых потребителей пока фиксированная.

Одесса графики отключений света Отключение воды Одесса
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
