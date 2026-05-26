Часть Одессы и пригород останется без света и воды

Специалисты проводят ремонт сетей.

Во вторник, 26 мая, часть Одессы временно останется без электроснабжения из-за плановых ремонтов сетей. В то же время в нескольких селах Одесского района почти на сутки отключат воду из-за аварийных работ на водопроводе. Ремонты нужны для подготовки систем к летним нагрузкам. Жителей просят заранее сделать запасы воды и зарядить необходимые устройства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК Одесские электросети.

Сообщение об отключении света.

Отключение света

Энергетики ДТЭК Одесские электросети 26 мая с 08:00 до 17:00 будут проводить плановые работы в Пересыпском районе Одессы. Из-за ремонта часть жителей района временно останется без электроэнергии. В компании отмечают, что работы проводят для подготовки оборудования к повышенным нагрузкам в летний период.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Где не будет воды

Также 26 мая аварийное отключение воды запланировали в части Одесского района. По информации "Инфоксводоканала", подачу воды прекратят с 10:00 26 мая до 06:00 27 мая в таких населенных пунктах:

Красноселка

Светлое

Корсунцы

Причина - аварийно-восстановительные работы на объектах водопровода.

Бюветы в Одессе

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

сквер Мечникова,

сквер Михайловский,

пр. Небесной Сотни, 14,

ул. Дальницкая, 25,

ул. М. Говорова,

ул. Просвещения, 1-Д,

ул. Гераниева,

ул. Крымская,

ул. Героев обороны

сквер Прохоровский,

ул. И. Рабина,

ул. Инглези

пр. Леси Украинки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтана,

ул. Космонавтов,

сквер Старобазарный.

Куда обращаться

В случае вопросов жители могут обращаться в круглосуточную службу "Инфоксводоканала":

0-800-307-505

705-55-05

068-905-55-05

066-905-55-05

093-170-01-55

Ремонт дорог

Кроме того, 26 мая в Одессе запланировали ремонтные работы на ряде улиц. Из-за этого на отдельных участках возможно осложнение движения транспорта и временные неудобства для водителей. Работы будут проводить по следующим адресам:

улица Семена Палия

проезд от улицы Житомирской до Овидиопольской

внутриквартальный проезд на улице Алексея Вадатурского возле домов №67, 69 и 71

улица Тараса Кузьмина - ремонт тротуара на участке от улицы Ризовской до дома №39

улица Ризовская - ремонт тротуара от Раскидайловской до Тараса Кузьмина

проспект Князя Владимира Великого - на участке от улицы Кишиневской до Давида Ойстраха

улица Академика Заболотного - от проспекта Князя Владимира Великого до улицы Крымской.

Как сообщали Новини.LIVE, в июне тарифы на воду для жителей Одессы пока останутся без изменений. Одесситы и в дальнейшем будут платить по расценкам, которые действуют еще с 2022 года. В то же время "Инфоксводоканал" уже опубликовал проект новых тарифов, по которому водоснабжение и канализация могут подорожать почти в 2,7 раза.

Также Новини.LIVE писали, что в следующем месяце тариф на электроэнергию для жителей Одессы остается неизменным. Несмотря на постоянные обсуждения возможного пересмотра стоимости, цена для бытовых потребителей пока фиксированная.