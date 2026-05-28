Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одесса может остаться без тепла зимой: Россия готовит новые удары

Одесса может остаться без тепла зимой: Россия готовит новые удары

Ua ru
Дата публикации 28 мая 2026 11:03
Одесса может остаться без тепла зимой: Россия готовит новые удары
Разрушенная труба котельной. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Россия уже не первый год атакует украинскую критическую инфраструктуру, из-за чего жители многих городов остаются без света, тепла и воды. Следующая зима для Украины может быть еще сложнее из-за угрозы новых массированных ударов. Наибольший риск прогнозируют для крупных городов, где проживает больше всего людей и сосредоточено много энергетических объектов. Среди них оказалась и Одесса.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк.

Удары по инфраструктуре

Сергей Нагорняк заявил, что следующей зимой враг, вероятно, сосредоточит атаки именно по городам-миллионникам. По его словам, в зону наибольшего риска входят Киев, Одесса, Харьков и Днепр.

"Враг, скорее всего, будет фокусировать свои удары по городам-миллионникам, чтобы сделать невозможным теплоснабжение, электроснабжение", — заявил Нагорняк.

Речь идет прежде всего о возможных ударах по энергетической инфраструктуре, которые могут привести к перебоям со светом, теплоснабжением и водой. По мнению депутата, таким образом Россия будет пытаться создать максимальные проблемы для гражданского населения зимой. В то же время западные области, по словам Нагорняка, находятся в меньшей зоне риска. Он считает, что вероятность масштабных атак по этим регионам ниже, чем по крупным городам в центре и на юге страны.

Читайте также:

Также депутат отметил, что регионы уже пытаются усилить защиту энергетических объектов. Однако из-за ограниченных ресурсов полностью обезопасить всю инфраструктуру сейчас невозможно.

Подготовка к отопительному сезону

В Одессе подготовка к следующему отопительному сезону фактически началась сразу после завершения предыдущего. В городе не ожидают, что следующая зима будет легкой, поэтому делают ставку на защиту критической инфраструктуры и автономность объектов теплоснабжения. Городские власти также работают над тем, чтобы больницы и учебные заведения могли работать даже в случае перебоев со светом. Отдельное внимание уделяется ремонту аварийных сетей и обновлению оборудования.

"Одесса, так как и другие города, фактически начали готовиться к отопительному сезону на следующий день после завершения предыдущего отопительного сезона. Мы понимаем, что происходит, и не ожидаем, что следующая зима будет легче, готовимся к худшему", — заявил заместитель Одесского городского головы Александр Филатов.

Ставка на энергонезависимость

По словам Филатова, главная задача сейчас — сделать объекты теплоснабжения максимально независимыми от возможных отключений электроэнергии. Для этого в Одессе устанавливают блочно-модульные котельные и проводят модернизацию оборудования. Также продолжаются гидравлические испытания и проверка котельных перед зимой. Параллельно коммунальщики заменяют поврежденные и аварийные сети.

"Главный вопрос — это сделать так, чтобы наши объекты теплоснабжения были энергонезависимы и соответствующим образом защищены. Кроме того, мы работаем над тем, чтобы блочно-модульные котельные были установлены на объектах здравоохранения и образовательных учреждениях", — сообщил Александр Филатов.

Завершение подготовки

В мэрии уверяют, что все работы, предусмотренные планом устойчивости, должны выполнить до начала холодов. Документ уже согласовали военная администрация и депутаты городского совета. Сейчас профильное предприятие "Теплоснабжение города Одессы" проводит стандартную подготовку к зиме: проверяет оборудование, ремонтирует сети и анализирует состояние котельных. В городе подчеркивают, что подготовка к отопительному сезону продолжается ежедневно.

"Мы их выполним вовремя, подготовим город к следующему отопительному сезону", — заявил Филатов.

Как сообщали Новини.LIVE, юг Украины ежедневно усиливает свою защиту от возможных атак российских оккупантов. Военные вместе с гражданскими специалистами возводят новые оборонительные сооружения в Одесской области. Этот процесс является плановым и комплексным, ведь регион защищают сразу с нескольких стратегических направлений. Сейчас ситуация находится под полным контролем армии, которая просчитывает все риски.

Также Новини.LIVE писали, что в июне одесситы будут платить за газ по действующим тарифам без повышения. Несмотря на рост расходов на рынке, цена для населения остается фиксированной.

Одесса теплоснабжение Обстрел Одесчины
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации