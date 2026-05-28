Одесса может остаться без тепла зимой: Россия готовит новые удары

Разрушенная труба котельной. Фото иллюстративное

Россия уже не первый год атакует украинскую критическую инфраструктуру, из-за чего жители многих городов остаются без света, тепла и воды. Следующая зима для Украины может быть еще сложнее из-за угрозы новых массированных ударов. Наибольший риск прогнозируют для крупных городов, где проживает больше всего людей и сосредоточено много энергетических объектов. Среди них оказалась и Одесса.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк.

Удары по инфраструктуре

Сергей Нагорняк заявил, что следующей зимой враг, вероятно, сосредоточит атаки именно по городам-миллионникам. По его словам, в зону наибольшего риска входят Киев, Одесса, Харьков и Днепр.

"Враг, скорее всего, будет фокусировать свои удары по городам-миллионникам, чтобы сделать невозможным теплоснабжение, электроснабжение", — заявил Нагорняк.

Речь идет прежде всего о возможных ударах по энергетической инфраструктуре, которые могут привести к перебоям со светом, теплоснабжением и водой. По мнению депутата, таким образом Россия будет пытаться создать максимальные проблемы для гражданского населения зимой. В то же время западные области, по словам Нагорняка, находятся в меньшей зоне риска. Он считает, что вероятность масштабных атак по этим регионам ниже, чем по крупным городам в центре и на юге страны.

Также депутат отметил, что регионы уже пытаются усилить защиту энергетических объектов. Однако из-за ограниченных ресурсов полностью обезопасить всю инфраструктуру сейчас невозможно.

Подготовка к отопительному сезону

В Одессе подготовка к следующему отопительному сезону фактически началась сразу после завершения предыдущего. В городе не ожидают, что следующая зима будет легкой, поэтому делают ставку на защиту критической инфраструктуры и автономность объектов теплоснабжения. Городские власти также работают над тем, чтобы больницы и учебные заведения могли работать даже в случае перебоев со светом. Отдельное внимание уделяется ремонту аварийных сетей и обновлению оборудования.

"Одесса, так как и другие города, фактически начали готовиться к отопительному сезону на следующий день после завершения предыдущего отопительного сезона. Мы понимаем, что происходит, и не ожидаем, что следующая зима будет легче, готовимся к худшему", — заявил заместитель Одесского городского головы Александр Филатов.

Ставка на энергонезависимость

По словам Филатова, главная задача сейчас — сделать объекты теплоснабжения максимально независимыми от возможных отключений электроэнергии. Для этого в Одессе устанавливают блочно-модульные котельные и проводят модернизацию оборудования. Также продолжаются гидравлические испытания и проверка котельных перед зимой. Параллельно коммунальщики заменяют поврежденные и аварийные сети.

"Главный вопрос — это сделать так, чтобы наши объекты теплоснабжения были энергонезависимы и соответствующим образом защищены. Кроме того, мы работаем над тем, чтобы блочно-модульные котельные были установлены на объектах здравоохранения и образовательных учреждениях", — сообщил Александр Филатов.

Завершение подготовки

В мэрии уверяют, что все работы, предусмотренные планом устойчивости, должны выполнить до начала холодов. Документ уже согласовали военная администрация и депутаты городского совета. Сейчас профильное предприятие "Теплоснабжение города Одессы" проводит стандартную подготовку к зиме: проверяет оборудование, ремонтирует сети и анализирует состояние котельных. В городе подчеркивают, что подготовка к отопительному сезону продолжается ежедневно.

"Мы их выполним вовремя, подготовим город к следующему отопительному сезону", — заявил Филатов.

