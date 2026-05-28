ВМС: Удары "Цирконами" по суше свидетельствуют о проблемах РФ

Дата публикации 28 мая 2026 21:20
Ракета "Циркон". Фото: росСМИ

Российские ракеты, запущенные из временно оккупированного Крыма, могут долетать до Одессы менее чем за две минуты. Речь идет как об обычных баллистических ракетах, так и о гиперзвуковых "Цирконах", которыми РФ все чаще атакует украинские города.

Об этом в эфире День.LIVE заявил представитель Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук.

РФ запускает "Цирконы" по наземным целям из-за дефицита ракет

По его словам, время подлета ракет с Крымского полуострова в Одессу составляет примерно полторы-две минуты.

"Из Крыма в Одессу обычная баллистика долетает за полторы-две минуты, "Циркон" — почти то же самое", — подчеркнул Плетенчук.

Представитель ВМС также пояснил, что ракета "Циркон" изначально создавалась как противокорабельный комплекс. В то же время сейчас российские войска используют ее для ударов по наземным целям.

По словам Плетенчука, такие действия также опровергают заявления российской пропаганды о якобы "неиспользованном потенциале" армии РФ. Он подчеркнул, что Россия уже вынуждена применять имеющееся вооружение не по прямому назначению из-за проблем с запасами ракет и военных ресурсов.

"То, что они применяют его ("Циркон" — ред.) не по назначению, свидетельствует о том, что они имеют дефицит, во-первых. А во-вторых, россияне используют для ударов все возможные средства и все разговоры о том, что они еще не начинали, это лишь разговоры", — отметил он.

Как сообщали Новини.LIVE, Бен Ходжес заявил, что Украина имеет шанс вернуть оккупированный Крым в случае полного блокирования логистических путей к полуострову.

А также Сергей Нагорняк предупредил, что следующая зима для Украины может стать еще сложнее из-за риска новых ударов РФ по энергетической инфраструктуре. По его словам, наибольшая угроза сохраняется для крупных городов, в частности Одесса, где сосредоточено много энергетических объектов и проживает значительное количество людей.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
