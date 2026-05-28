Украина может освободить Крым: названо главное условие

Крымский мост. Фото иллюстративное: росСМИ

Украина имеет реальную возможность вернуть оккупированный полуостров, если полностью заблокирует к нему все подступы. Уничтожение логистики заставит российские войска добровольно покинуть регион. Кроме того, именно контроль над этой территорией определит победителя в нынешней войне.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес, передает Новини.LIVE.

Изоляция и блокада

Для успешного деоккупационного плана украинским силам нужно превратить Крымский полуостров в ловушку для врага. Главный шаг заключается в том, чтобы отрезать россиян от любых поставок оружия и продовольствия. Оккупанты должны почувствовать, что пребывание на этой земле не приносит им пользы, а только несет смертельную опасность. Сейчас ВСУ уже имеют средства, способные достать до любой точки Крыма.

"Это звучит немного упрощенно, но первая фаза к освобождению Крыма — это изолировать его, перерезать дорогу на Джанкой, уничтожить мост. Второе — сделать его непригодным, невозможным для использования россиянами", — объясняет Бен Ходжес.

Судьба Керченского моста

Отдельное внимание американский офицер уделяет незаконной переправе через Керченский пролив, которая до сих пор помогает врагу. Кроме военного значения, это сооружение выполняет для Кремля еще и важную пропагандистскую роль. Даже после завершения боевых действий этот объект будет мешать Украине свободно пользоваться морем. Именно поэтому его ликвидация является лишь вопросом времени.

"Керченский мост уже поврежден и в некоторых местах "дырявый". Это уязвимое место, но он также имеет огромное психологическое воздействие. Следовательно, этот мост рано или поздно упадет", — убежден американский генерал.

Ключ к победе

Освобождение полуострова будет тяжелым процессом, который потребует регулярных точных ударов по всей нефтегазовой и военной инфраструктуре РФ. Без деоккупации Крыма украинское государство не сможет гарантировать безопасность судоходства из Одессы или Николаева. Также будет невозможно полноценно восстановить жизнь в разрушенных Мариуполе и Бердянске. Устойчивый мир в регионе наступит только тогда, когда Москва потеряет свой главный военный хаб.

"Я до сих пор уверен, что Крым является важнейшим местом, точкой этой войны. И та сторона, которая контролирует Крым, выиграет войну. Я не могу представить окончание войны и достижение долгосрочного устойчивого мира, если Россия продолжит контролировать Крым", — подытожил офицер.

