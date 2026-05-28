Україна може звільнити Крим: названо головну умову

Кримський міст. Фото ілюстративне: росЗМІ

Україна має реальну можливість повернути окупований півострів, якщо повністю заблокує до нього всі підступи. Знищення логістики змусить російські війська добровільно залишити регіон. Крім того, саме контроль над цією територією визначить переможця у нинішній війні.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес, передає Новини.LIVE.

Ізоляція та блокада

Для успішного деокупаційного плану українським силам потрібно перетворити Кримський півострів на пастку для ворога. Головний крок полягає в тому, щоб відрізати росіян від будь-якого постачання зброї та продовольства. Окупанти мають відчути, що перебування на цій землі не приносить їм користі, а лише несе смертельну небезпеку. Наразі ЗСУ вже мають засоби, здатні дістати до будь-якої точки Криму.

"Це звучить трохи спрощено, але перша фаза до звільнення Криму – це ізолювати його, перерізати дорогу на Джанкой, знищити міст. Друге – зробити його непридатним, неможливим для використання росіянами", — пояснює Бен Годжес.

Доля Керченського мосту

Окрему увагу американський офіцер приділяє незаконній переправі через Керченську протоку, яка досі допомагає ворогу. Окрім військового значення, ця споруда виконує для Кремля ще й важливу пропагандистську роль. Навіть після завершення бойових дій цей об'єкт заважатиме Україні вільно користуватися морем. Саме тому його ліквідація є лише питанням часу.

Читайте також:

"Керченський міст уже пошкоджений і в деяких місцях "дірявий". Це вразливе місце, але він також має величезний психологічний вплив. Отже, цей міст рано чи пізно впаде", — переконаний американський генерал.

Ключ до перемоги

Звільнення півострова буде важким процесом, який потребуватиме регулярних точних ударів по всій нафтогазовій та військовій інфраструктурі РФ. Без деокупації Криму українська держава не зможе гарантувати безпеку судноплавства з Одеси чи Миколаєва. Також буде неможливо повноцінно відновити життя у зруйнованих Маріуполі та Бердянську. Стійкий мир у регіоні настане лише тоді, коли Москва втратить свій головний військовий хаб.

"Я досі впевнений, що Крим є найважливішим місцем, точкою цієї війни. І та сторона, яка контролює Крим, виграє війну. Я не можу уявити закінчення війни та досягнення довгострокового стійкого миру, якщо Росія продовжить контролювати Крим", — підсумував офіцер.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час масованої атаки на Україну РФ застосувала ракети "Циркон" з території тимчасово окупованого Криму. Однак ворог боїться ударів ЗСУ, через що змушені максимально приховувати місця пусків. Техніку пересувають переважно вночі й поза дорогами загального користування.

Також Новини.LIVE писали, що Росія продовжує втрачати свої бойові судна та катери у Чорному морі через удари українських дронів. На тлі нових атак окупанти почали встановлювати на кораблі імпровізовані захисні конструкції — так звані "мангали". Ворог намагається адаптуватися до сучасної війни, але повністю захиститися від морських та повітряних ударів неможливо.