Знищення військових об'єктів у Криму: стан кораблів РФ

Судно, яке уразили бійці ГУР. Фото: скриншот з відео

У ніч на 6 травня в окупованому Криму пролунали вибухи поблизу військових об’єктів. Місцеві повідомляють про прильоти одразу в кількох районах, де базуються сили РФ. Деталі ще перевіряють, але йдеться про удари по військовій інфраструктурі. Через подібні атаки у Чорному морі вже кілька тижнів не фіксують активності російських ракетоносіїв.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Вибухи в Криму

У ніч на 6 травня в окупованому Криму пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляли про прильоти між Сімферополем і Бахчисараєм, а також у районі Джанкоя. Йдеться про території, де розташовані військові об’єкти російської армії. Деталі наразі уточнюються, адже інформація потребує перевірки. Попередньо відомо, що події відбувалися саме біля військової інфраструктури.

"У Криму відбувалися певні події в районі воєнних об’єктів. Чи всі вони цілі — сказати точно поки не можна, інформація потребує перевірки", — повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Варто зазначити, що українська воєнна розвідка продовжує системну роботу зі знищення російських військових об’єктів у тимчасово окупованому Криму. За даними ГУР, під час однієї з операцій у квітні спецпідрозділ "Примари" уразив одразу кілька цілей, пов’язаних із морським та авіаційним забезпеченням армії РФ.

Зокрема, було виведено з ладу три десантно-штурмові катери проєкту 05060, судно забезпечення, ангар для зберігання катерів, а також протичовновий літак-амфібію Бе-12 "Чайка". У ГУР також повідомили, що під час операції борт спецпризначенців ухилився від атаки з переносного зенітного ракетного комплексу та продовжив виконання завдання.

Кораблі в морі

На тлі подій у Криму ситуація у Чорному морі виглядає спокійнішою. Уже майже місяць не фіксують виходів російських ракетоносіїв і запусків ракет. Водночас у Росії ще залишаються носії крилатих ракет, але частина з них, ймовірно, пошкоджена. У Середземному морі таких кораблів наразі теж немає.

"Активності в Азово-Чорноморському регіоні не спостерігається майже місяць. Ні виходів, ні застосувань ракет не було", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Розмінування моря

Після стабілізації ситуації Україна готується до тривалого розмінування Чорного моря. Для цього вже створено штаб і підготовлено спеціалістів, а також триває координація з партнерами. Перший етап передбачає очищення ключових маршрутів і може тривати кілька місяців. Повне розмінування займе роки, а окремі роботи триватимуть ще довше.

"Перша фаза може тривати 5–8 місяців, а основна операція — від 3 до 5 років. Але навіть після цього доведеться ще довго працювати з наслідками", — пояснив Дмитро Плетенчук.

