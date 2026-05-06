Уничтожение военных объектов в Крыму: состояние кораблей РФ

Судно, которое поразили бойцы ГУР. Фото: скриншот из видео

В ночь на 6 мая в оккупированном Крыму прогремели взрывы вблизи военных объектов. Местные сообщают о прилетах сразу в нескольких районах, где базируются силы РФ. Детали еще проверяют, но речь идет об ударах по военной инфраструктуре. Из-за подобных атак в Черном море уже несколько недель не фиксируют активности российских ракетоносителей.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Взрывы в Крыму

В ночь на 6 мая в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Местные жители сообщали о прилетах между Симферополем и Бахчисараем, а также в районе Джанкоя. Речь идет о территории, где расположены военные объекты российской армии. Детали пока уточняются, ведь информация требует проверки. Предварительно известно, что события происходили именно возле военной инфраструктуры.

"В Крыму происходили определенные события в районе военных объектов. Все ли они целы — сказать точно пока нельзя, информация требует проверки", — сообщил представитель ВМС Дмитрий Плетенчук.

Стоит отметить, что украинская военная разведка продолжает системную работу по уничтожению российских военных объектов во временно оккупированном Крыму. По данным ГУР, во время одной из операций в апреле спецподразделение "Призраки" поразило сразу несколько целей, связанных с морским и авиационным обеспечением армии РФ.

В частности, были выведены из строя три десантно-штурмовых катера проекта 05060, судно обеспечения, ангар для хранения катеров, а также противолодочный самолет-амфибию Бе-12 "Чайка". В ГУР также сообщили, что во время операции борт спецназовцев уклонился от атаки из переносного зенитного ракетного комплекса и продолжил выполнение задачи.

Корабли в море

На фоне событий в Крыму ситуация в Черном море выглядит более спокойной. Уже почти месяц не фиксируют выходов российских ракетоносителей и запусков ракет. В то же время у России еще остаются носители крылатых ракет, но часть из них, вероятно, повреждена. В Средиземном море таких кораблей пока тоже нет.

"Активности в Азово-Черноморском регионе не наблюдается почти месяц. Ни выходов, ни применений ракет не было", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Разминирование моря

После стабилизации ситуации Украина готовится к длительному разминированию Черного моря. Для этого уже создан штаб и подготовлены специалисты, а также продолжается координация с партнерами. Первый этап предусматривает очистку ключевых маршрутов и может длиться несколько месяцев. Полное разминирование займет годы, а отдельные работы продлятся еще дольше.

"Первая фаза может длиться 5-8 месяцев, а основная операция — от 3 до 5 лет. Но даже после этого придется еще долго работать с последствиями", — пояснил Дмитрий Плетенчук.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 30 апреля 2026 года украинские военные ударили по российским катерам в районе Керченского пролива. Под прицел попали суда, которые охраняли Керченский мост. Эти атаки ослабляют контроль россиян над акваторией Черного моря.

Также Новини.LIVE писали, что Россия продолжает использовать временно оккупированный Крым для ударов по югу Украины. Дроны и баллистические ракеты оттуда запускают практически ежедневно, и Одесса остается среди основных целей.