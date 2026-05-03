У Чорному морі стався землетрус: що відомо про поштовхи

Землетрус у Чорному морі. Фото: скриншот з Європейського середземноморського сейсмологічного центру.

У акваторії Чорного моря 3 травня зафіксували слабкий землетрус. Підземні поштовхи відчувалися поблизу Туреччини, де за останню добу сталася ціла серія сейсмічної активності.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на Європейський середземноморський сейсмологічний центр.

Інформація про землетрус. Фото: скриншот з Європейського середземноморського сейсмологічного центру.

За даними центру, землетрус стався близько 05:48. Його магнітуда склала 1,5, а епіцентр розташовувався на глибині 7,5 кілометра неподалік турецького узбережжя.

Крім того, ще один поштовх зафіксували раніше — 1 травня близько 23:26. Він стався неподалік окупованого Криму, приблизно за 151 кілометр від Керчі. Його магнітуда сягнула 2,9.

За інформацією Європейського середземноморського сейсмологічного центру, протягом останньої доби в районі Туреччини відбулося кілька десятків землетрусів різної сили.

Фахівці зазначають, що такі слабкі підземні поштовхи зазвичай не становлять загрози для населення, однак свідчать про активність сейсмічної зони.

Землетруси у Чорному морі: що відомо

Це не перший землетрус, зафіксований у Чорному морі цього року. Так, 10 лютого в Чорному морі поблизу Криму зафіксували землетрус. Підземні поштовхи сталися неподалік від Керчі та мали невелику магнітуду. За даними фахівців, загрози для людей і інфраструктури немає. Коливання зареєстрували лише сейсмологічні прилади. Окрім цього, 2 лютого на півдні України та в тимчасово окупованому Криму відчули землетрус магнітудою 4,8 бала. Епіцентр був за 78 км на захід від Керчі на глибині 10 км.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині вранці 26 квітня зафіксували землетрус у Роздільнянському районі біля села Бриновка. Підземні поштовхи стали третім подібним випадком в області за минулий місяць. За офіційними даними, землетрус стався о 04:17:21. Його магнітуда склала 2,6 за шкалою Ріхтера, а осередок залягав на глибині 16 кілометрів.

До цього землетруси в Одеській області реєстрували:

22 квітня о 01:07:10 — магнітуда 2,5, глибина 12 км;

19 квітня о 10:19:43 — магнітуда 2,6, глибина 8 км.

