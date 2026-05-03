Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Черном море произошло землетрясение: что известно о толчках

В Черном море произошло землетрясение: что известно о толчках

Ua ru
Дата публикации 3 мая 2026 14:14
В Черном море произошло землетрясение: что известно о толчках
Землетрясение в Черном море. Фото: скриншот с Европейского средиземноморского сейсмологического центра.

В акватории Черного моря 3 мая зафиксировали слабое землетрясение. Подземные толчки ощущались вблизи Турции, где за последние сутки произошла целая серия сейсмической активности.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

У Чорному морі стався землетрус: що відомо про поштовхи - фото 1
Информация о землетрясении. Фото: скриншот с Европейского средиземноморского сейсмологического центра.

Землетрясение в Черном море

По данным центра, землетрясение произошло около 05:48. Его магнитуда составила 1,5, а эпицентр располагался на глубине 7,5 километра неподалеку от турецкого побережья.

Кроме того, еще один толчок зафиксировали ранее — 1 мая около 23:26. Он произошел недалеко от оккупированного Крыма, примерно в 151 километре от Керчи. Его магнитуда достигла 2,9.

По информации Европейского средиземноморского сейсмологического центра, за последние сутки в районе Турции произошло несколько десятков землетрясений разной силы.

Читайте также:

Специалисты отмечают, что такие слабые подземные толчки обычно не представляют угрозы для населения, однако свидетельствуют об активности сейсмической зоны.

Землетрясения в Черном море: что известно

Это не первое землетрясение, зафиксированное в Черном море в этом году. Так, 10 февраля в Черном море вблизи Крыма зафиксировали землетрясение. Подземные толчки произошли неподалеку от Керчи и имели небольшую магнитуду. По данным специалистов, угрозы для людей и инфраструктуры нет. Колебания зарегистрировали только сейсмологические приборы. Кроме этого, 2 февраля на юге Украины и во временно оккупированном Крыму почувствовали землетрясение магнитудой 4,8 балла. Эпицентр был в 78 км к западу от Керчи на глубине 10 км.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области утром 26 апреля зафиксировали землетрясение в Раздельнянском районе возле села Бриновка. Подземные толчки стали третьим подобным случаем в области за прошедший месяц. По официальным данным, землетрясение произошло в 04:17:21. Его магнитуда составила 2,6 по шкале Рихтера, а очаг залегал на глубине 16 километров.
До этого землетрясения в Одесской области регистрировали:

  • 22 апреля в 01:07:10 — магнитуда 2,5, глубина 12 км;
  • 19 апреля в 10:19:43 — магнитуда 2,6, глубина 8 км.

Кроме этого, Новини.LIVE информировали, что Одессу днем, 26 апреля, накрыла сильная пылевая буря. Из-за мощного ветра в воздух поднялись пыль, песок и мелкая грязь, а в отдельных районах города резко ухудшилась видимость. Накануне синоптики предупреждали об опасной погоде. Вдоль побережья Одесской области был объявлен І уровень опасности (желтый) из-за сильного ветра.

Крым землетрясение Одесская область Новости Одессы
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации