Росіяни ховають ракети "Циркон" у Криму: атаки ЗСУ

Ракетний комплекс «Бастіон».

Під час масованої атаки на Україну РФ застосувала ракети "Циркон" з території тимчасово окупованого Криму. Однак ворог боїться ударів ЗСУ, через що змушені максимально приховувати місця пусків. Техніку пересувають переважно вночі й поза дорогами загального користування.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, передає Новини.LIVE.

Запуск "Цирконів"

Російські війська використовують у тимчасово окупованому Криму мобільні пускові установки для запуску ракет "Циркон" та намагаються приховати їхнє розташування. Як пояснив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, головна проблема полягає саме у тактиці пересування цих комплексів.

"Вони пересуваються виключно у темний час доби, в більшості випадків не використовуючи дороги загального користування, і відповідно місця пусків засекречені", — зазначив він.

За словами Плетенчука, через це виявляти такі установки значно складніше. Він також додав, що росіяни застосовують "Циркони" не зовсім за прямим призначенням, адже це протикорабельний ракетний комплекс.

Удар по кораблях РФ

Речник ВМС додав, що зараз залишки Чорноморського флоту РФ можна умовно поділити на дві групи — кораблі, які ще можуть бити по Україні крилатими ракетами, і ті, чиє головне завдання просто вижити. Плетенчук заявив, що більшість російських кораблів фактично ховаються у Новоросійську.

"Решта кораблів, в принципі, у них завдання лише одне — просто вижити, перебуваючи в пункті базування "Новоросійськ"", — сказав речник ВМС.

За його словами, серед носіїв крилатих ракет РФ залишаються фрегати "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров", три малі ракетні кораблі проєкту "Буян-М" і щонайменше два підводні човни проєкту 636. Росія намагається берегти ресурс цих кораблів і підводних човнів, тому вони рідко виходять у море — переважно лише для запусків ракет.

Ураження "Адмірал Ессен"

У ніч проти 23 травня безпілотники атакували порт Новоросійська та нафтосховище "Грушова балка", яке вважають одним із найбільших нафтових об’єктів на Кавказі. У зоні ураження опинився фрегат "Адмірал Ессен" та ракетний корабель проєкту 1239 на повітряній подушці. Ступінь пошкоджень наразі невідомий. Плетенчук поки не підтвердив ураження фрегата.

"Станом на зараз, на жаль, сказати вам 100%, що це був саме Адмірал Ессен, я, наприклад, не готовий", — зазначив речник ВМС.

Водночас він наголосив, що інформація ще потребує перевірки. Відомо, що "Адмірал Ессен" уже щонайменше тричі зазнавав пошкоджень під час війни.

Прикриття Криму

Тим часом українські удари по тимчасово окупованому Криму стають дедалі системнішими. Це ускладнює росіянам роботу систем протиповітряної оборони та радіолокації. Останніми місяцями на півострові регулярно відбуваються вибухи та атаки.

"Встигати за тими втратами, які у них є, особливо щодо систем протиповітряної оборони та радіолокаційного огляду, мабуть, їм доволі складно", — сказав він.

За оцінкою речника ВМС, через це кількість успішних українських ударів по військових об’єктах РФ може зростати.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія продовжує втрачати свої бойові судна та катери у Чорному морі через удари українських дронів. На тлі нових атак окупанти почали встановлювати на кораблі імпровізовані захисні конструкції — так звані "мангали". Ворог намагається адаптуватися до сучасної війни, але повністю захиститися від морських та повітряних ударів неможливо.

Також Новини.LIVE писали, що Росія накопичила близько 460 ракет типу "Калібр", створюючи постійну загрозу для Одещини та всієї України. Попри значні запаси, ефективність цього озброєння суттєво впала порівняно з початком вторгнення. Наразі частина ворожих носіїв залишається пошкодженою або не виходить на бойові завдання.