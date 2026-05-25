Россияне прячут ракеты "Циркон" в Крыму: атаки ВСУ

Ракетный комплекс "Бастион". Фото иллюстративное: росСМИ

Во время массированной атаки на Украину РФ применила ракеты "Циркон" с территории временно оккупированного Крыма. Однако враг боится ударов ВСУ, из-за чего вынуждены максимально скрывать места пусков. Технику передвигают преимущественно ночью и вне дорог общего пользования.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE.

Запуск "Цирконов"

Российские войска используют во временно оккупированном Крыму мобильные пусковые установки для запуска ракет "Циркон" и пытаются скрыть их расположение. Как пояснил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, главная проблема заключается именно в тактике передвижения этих комплексов.

"Они передвигаются исключительно в темное время суток, в большинстве случаев не используя дороги общего пользования, и соответственно места пусков засекречены", — отметил он.

По словам Плетенчука, поэтому выявлять такие установки значительно сложнее. Он также добавил, что россияне применяют "Цирконы" не совсем по прямому назначению, ведь это противокорабельный ракетный комплекс.

Удар по кораблям РФ

Спикер ВМС добавил, что сейчас остатки Черноморского флота РФ можно условно разделить на две группы — корабли, которые еще могут бить по Украине крылатыми ракетами, и те, чья главная задача просто выжить. Плетенчук заявил, что большинство российских кораблей фактически прячутся в Новороссийске.

"Остальные корабли, в принципе, у них задача только одна — просто выжить, находясь в пункте базирования "Новороссийск"", — сказал спикер ВМС.

По его словам, среди носителей крылатых ракет РФ остаются фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", три малых ракетных корабля проекта "Буян-М" и как минимум две подводные лодки проекта 636. Россия пытается беречь ресурс этих кораблей и подводных лодок, поэтому они редко выходят в море — в основном только для запусков ракет.

Поражение "Адмирал Эссен"

В ночь на 23 мая беспилотники атаковали порт Новороссийска и нефтехранилище "Грушевая балка", которое считается одним из крупнейших нефтяных объектов на Кавказе. В зоне поражения оказался фрегат "Адмирал Эссен" и ракетный корабль проекта 1239 на воздушной подушке. Степень повреждений пока неизвестна. Плетенчук пока не подтвердил поражение фрегата.

"По состоянию на сейчас, к сожалению, сказать вам 100%, что это был именно Адмирал Эссен, я, например, не готов", — отметил представитель ВМС.

В то же время он подчеркнул, что информация еще нуждается в проверке. Известно, что "Адмирал Эссен" уже как минимум трижды получал повреждения во время войны.

Прикрытие Крыма

Между тем украинские удары по временно оккупированному Крыму становятся все более системными. Это затрудняет россиянам работу систем противовоздушной обороны и радиолокации. В последние месяцы на полуострове регулярно происходят взрывы и атаки.

"Успевать за теми потерями, которые у них есть, особенно в отношении систем противовоздушной обороны и радиолокационного обзора, видимо, им довольно сложно", — сказал он.

По оценке спикера ВМС, из-за этого количество успешных украинских ударов по военным объектам РФ может расти.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия продолжает терять свои боевые суда и катера в Черном море из-за ударов украинских дронов. На фоне новых атак оккупанты начали устанавливать на корабли импровизированные защитные конструкции — так называемые "мангалы". Враг пытается адаптироваться к современной войне, но полностью защититься от морских и воздушных ударов невозможно.

Также Новини.LIVE писали, что Россия накопила около 460 ракет типа "Калибр", создавая постоянную угрозу для Одесской области и всей Украины. Несмотря на значительные запасы, эффективность этого вооружения существенно упала по сравнению с началом вторжения. Сейчас часть вражеских носителей остается поврежденной или не выходит на боевые задачи.