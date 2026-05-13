РФ намагається врятувати флот новим захистом від дронів

Захист на кораблях РФ. Фото: Кримський вітер

Росія продовжує втрачати свої бойові судна та катери у Чорному морі через удари українських дронів. На тлі нових атак окупанти почали встановлювати на кораблі імпровізовані захисні конструкції — так звані "мангали". Ворог намагається адаптуватися до сучасної війни, але повністю захиститися від морських та повітряних ударів неможливо.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, передає Новини.LIVE.

"Мангали" на кораблях РФ

У Криму російський Чорноморський флот почав встановлювати імпровізовані захисні конструкції — так звані "мангали", на патрульні катери проєкту "Грачонок". Так окупанти намагаються захистити судна від атак українських морських та повітряних дронів. Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що подібний захист може частково допомогти, однак повної безпеки він не гарантує. За його словами, росіяни намагаються адаптуватися до нових загроз, але будь-які додаткові конструкції впливають на технічні характеристики катерів.

"Так, звісно, вони можуть захищатися від ударів з повітря. Можливо, це навіть допоможе. Але захиститися від ударів всіх одразу неможливо, тому що це впливає на морехідність", — пояснив Плетенчук.

Ситуація в морі

Оперативна ситуація в акваторії Чорного та Азовського морів наразі залишається без суттєвих змін. Ознак підготовки Росії до масштабного удару з моря українські військові поки не фіксують, однак моніторинг триває постійно. Плетенчук наголошує, що російський Чорноморський флот і надалі намагається зберегти свої сили у безпеці, зокрема у пункті базування в Новоросійськ.

"Розслаблятися нам не варто і ми, відповідно, моніторимо ситуацію постійно. Для росіян і Чорноморського флоту незмінним залишається завдання вижити в пункті базування Новоросійськ", — заявив Дмитро Плетенчук.

Sea Breeze-2026

Під час міжнародних навчань Sea Breeze Україна разом із партнерами відпрацьовуватиме передусім протимінну діяльність. Також учасники тренувань обмінюватимуться досвідом, отриманим у реальних бойових умовах. Речник ВМС зазначає, що для України такі навчання мають велике значення не лише через практику, а й через оцінку сумісності з флотами країн-партнерів.

"Розмінування в морі — це не лише кораблі, це і організація безпосередньої операції. Це логістика, це протоколи. І для України це є надважливим", — додав Дмитро Плетенчук.

