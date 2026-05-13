РФ пытается спасти флот новой защитой от дронов

Защита на кораблях РФ. Фото: Крымский ветер

Россия продолжает терять свои боевые суда и катера в Черном море из-за ударов украинских дронов. На фоне новых атак оккупанты начали устанавливать на корабли импровизированные защитные конструкции — так называемые "мангалы". Враг пытается адаптироваться к современной войне, но полностью защититься от морских и воздушных ударов невозможно.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE.

"Мангалы" на кораблях РФ

В Крыму российский Черноморский флот начал устанавливать импровизированные защитные конструкции — так называемые "мангалы", на патрульные катера проекта "Грачонок". Так оккупанты пытаются защитить суда от атак украинских морских и воздушных дронов. Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что подобная защита может частично помочь, однако полной безопасности она не гарантирует. По его словам, россияне пытаются адаптироваться к новым угрозам, но любые дополнительные конструкции влияют на технические характеристики катеров.

"Да, конечно, они могут защищаться от ударов с воздуха. Возможно, это даже поможет. Но защититься от ударов всех сразу невозможно, потому что это влияет на мореходность", — пояснил Плетенчук.

Ситуация в море

Оперативная ситуация в акватории Черного и Азовского морей пока остается без существенных изменений. Признаков подготовки России к масштабному удару с моря украинские военные пока не фиксируют, однако мониторинг продолжается постоянно. Плетенчук отмечает, что российский Черноморский флот и в дальнейшем пытается сохранить свои силы в безопасности, в частности в пункте базирования в Новороссийске.

"Расслабляться нам не стоит и мы, соответственно, мониторим ситуацию постоянно. Для россиян и Черноморского флота неизменной остается задача выжить в пункте базирования Новороссийск", — заявил Дмитрий Плетенчук.

Sea Breeze-2026

Во время международных учений Sea Breeze Украина вместе с партнерами будет отрабатывать прежде всего противоминную деятельность. Также участники тренировок будут обмениваться опытом, полученным в реальных боевых условиях. Представитель ВМС отмечает, что для Украины такие учения имеют большое значение не только из-за практики, но и из-за оценки совместимости с флотами стран-партнеров.

"Разминирование в море — это не только корабли, это и организация непосредственной операции. Это логистика, это протоколы. И для Украины это является сверхважным", — добавил Дмитрий Плетенчук.

