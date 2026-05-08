Російський флот втрачає силу далеко від Чорного моря

Корабель РФ типу "Каракурт". Фото ілюстративне: росЗМІ

Українські Сили оборони продовжують діставати російські кораблі навіть там, де їх вважали недосяжними. Після удару по носію ракет "Калібр" у Каспійську РФ дедалі більше змушена ховати свій флот і обмежувати його роботу. Частина кораблів уже не виконує бойових завдань, а сам Чорноморський флот фактично зосередився на обороні власних баз. Водночас загроза ракетних ударів з моря для України все ще залишається.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, передеає Новини.LIVE.

Ураження ракетоносія

Уражений у Каспійську корабель проєкту "Каракурт" раніше планували використовувати в Азово-Чорноморському регіоні. Після українських ударів росіяни почали перекидати частину кораблів у Каспійське море, щоб убезпечити їх від атак. За словами речника ВМС Дмитра Плетенчука, це ще раз показує, що Росія може виводити свій флот із небезпечних районів.

"При бажанні вони можуть перебазувати свої кораблі з Азово-Чорноморського регіону і не роблять цього фактично свідомо, незважаючи на ту небезпеку, яка для них присутня. Це корабель, який є носієм крилатих ракет і має вісім пускових", — сказав Плетенчук.

Менше потенціалу

Плетенчук пояснив, що такі удари зменшують загальні можливості російського флоту. Попри це РФ все одно може перекидати ці кораблі ближче до України. Через це кожна втрата або пошкодження ракетоносіїв для них є відчутною.

"Якщо брати Азово-Чорноморський регіон то його ураження ні на що, в принципі, не впливає. Але в будь-якому разі це потенціал, і це зменшує їхні оперативні можливості", — зазначив речник ВМС.

Флот у захисті

Наразі головне завдання Чорноморського флоту РФ — охорона пункту базування у Новоросійську. У ВМС кажуть, що через дії українських захисників російські кораблі вже не можуть виконувати частину своїх попередніх функцій. При цьому частина ракетоносіїв уже пошкоджена та фактично не використовується.

"Основне завдання, яке зараз виконує Чорноморський флот, — це охорона пункту базування Новоросійськ. Решту функціоналу вони наразі виконувати не спроможні саме через дії Сил оборони України", — сказав Плетенчук.

"Калібри" з моря

Останнім часом Росія дедалі рідше використовує "Калібри" з моря. За словами Плетенчука, протягом останнього місяця не спостерігалося ані виходів ракетоносіїв, ані запусків цих ракет. Водночас ракети у росіян залишаються, а серйозних проблем із забезпеченням кораблів вони наразі не мають.

"Останній місяць ні виходів, ні застосування не спостерігається. Але якихось серйозних проблем з логістикою щодо забезпечення цих кораблів вони не мають", — зазначив речник ВМС.

Як повідомляли Новини.LIVE, спецпризначенці "Альфи" СБУ влаштували справжнє пекло для російського флоту та авіації в окупованому Криму. Під ударом опинилися об'єкти в Севастополі та на аеродромі Бельбек, де базується стратегічна авіація ворога. Вони є частиною єдиної бойової системи РФ на півострові.

Також Новини.LIVE писали, що Росія накопичила близько 460 ракет типу "Калібр", створюючи постійну загрозу для Одещини та всієї України. Попри значні запаси, ефективність цього озброєння суттєво впала порівняно з початком вторгнення. Наразі частина ворожих носіїв залишається пошкодженою або не виходить на бойові завдання.