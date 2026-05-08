Российский флот теряет силу вдали от Черного моря

Корабль РФ типа "Каракурт". Фото иллюстративное: росСМИ

Украинские Силы обороны продолжают доставать российские корабли даже там, где их считали недосягаемыми. После удара по носителю ракет "Калибр" в Каспийске РФ все больше вынуждена прятать свой флот и ограничивать его работу. Часть кораблей уже не выполняет боевых задач, а сам Черноморский флот фактически сосредоточился на обороне собственных баз. В то же время угроза ракетных ударов с моря для Украины все еще остается.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE.

Поражение ракетоносителя

Пораженный в Каспийске корабль проекта "Каракурт" ранее планировали использовать в Азово-Черноморском регионе. После украинских ударов россияне начали перебрасывать часть кораблей в Каспийское море, чтобы обезопасить их от атак. По словам представителя ВМС Дмитрия Плетенчука, это еще раз показывает, что Россия может выводить свой флот из опасных районов.

"При желании они могут перебазировать свои корабли из Азово-Черноморского региона и не делают этого фактически сознательно, несмотря на ту опасность, которая для них присутствует. Это корабль, который является носителем крылатых ракет и имеет восемь пусковых", — сказал Плетенчук.

Меньше потенциала

Плетенчук пояснил, что такие удары уменьшают общие возможности российского флота. Несмотря на это РФ все равно может перебрасывать эти корабли ближе к Украине. Поэтому каждая потеря или повреждение ракетоносителей для них является ощутимой.

"Если брать Азово-Черноморский регион, то его поражение ни на что, в принципе, не влияет. Но в любом случае это потенциал, и это уменьшает их оперативные возможности", — отметил представитель ВМС.

Флот в защите

Сейчас главная задача Черноморского флота РФ — охрана пункта базирования в Новороссийске. В ВМС говорят, что из-за действий украинских защитников российские корабли уже не могут выполнять часть своих предыдущих функций. При этом часть ракетоносителей уже повреждена и фактически не используется.

"Основная задача, которую сейчас выполняет Черноморский флот, — это охрана пункта базирования Новороссийск. Остальной функционал они пока выполнять не способны именно из-за действий Сил обороны Украины", — сказал Плетенчук.

"Калибры" с моря

В последнее время Россия все реже использует "Калибры" с моря. По словам Плетенчука, в течение последнего месяца не наблюдалось ни выходов ракетоносителей, ни запусков этих ракет. В то же время ракеты у россиян остаются, а серьезных проблем с обеспечением кораблей они пока не имеют.

"Последний месяц ни выходов, ни применения не наблюдается. Но каких-то серьезных проблем с логистикой по обеспечению этих кораблей они не имеют", — отметил спикер ВМС.

