Загроза для Одещини з моря: Росія накопичила сотні ракет

Запуск ракети типу "Калібр". Фото ілюстративне: росЗМІ

Росія накопичила близько 460 ракет типу "Калібр", створюючи постійну загрозу для Одещини та всієї України. Попри значні запаси, ефективність цього озброєння суттєво впала порівняно з початком вторгнення. Наразі частина ворожих носіїв залишається пошкодженою або не виходить на бойові завдання.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, передає Новини.LIVE.

Ракети "Калібр"

Росія має близько 460 ракет "Калібр" різних модифікацій. Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що це значні запаси, однак не всі ракети готові до негайного бойового застосування.

"Як показала практика, саме цей тип ракет не є вже настільки ефективною системою озброєння, якою він був на початку повномасштабного вторгнення", — зазначив речник ВМС.

Плетенчук додав, що частину ракет росіяни використовують не лише для бойових завдань, а й для навчання екіпажів і підготовки особового складу.

"Насправді, певний відсоток цих ракет, звісно, використовується для навчання особового складу та проведення навчальних стрільб", — зауважив речник.

Він також пояснив, що зараз ракети базуються переважно у Новоросійську, а їх доставлення до кораблів не є складною логістичною задачею для РФ.

Атака ГУР на Крим

У Головному управлінні розвідки повідомили про нову операцію спецпідрозділу "Примари" у тимчасово окупованому Криму. Українські розвідники атакували об’єкти залізничної логістики російської армії, які використовувалися для перевезення техніки та пального.

За даними ГУР, у квітні 2026 року спецпризначенці завдали п’яти ударів прямо під час руху ворожих вантажних поїздів. Під ураження потрапили локомотиви та цистерна з пальним. У розвідці заявили, що системна робота зі зриву постачання для російської армії в Криму триває.

Кораблі РФ

Плетенчук розповів, що один із російських кораблів проєкту "Каракурт", який будували для Чорноморського флоту, був уражений навіть поза межами Азово-Чорноморського регіону. За його словами, цей корабель встиг побувати і в Каспійському морі, і на півночі Росії.

"Можна сказати, що дістало його чорноморське прокляття навіть поза межами Азово-Чорноморського регіону", — заявив речник ВМС.

Він також нагадав про ураження кораблів "Аскольд" у Керчі та "Циклон" у Севастополі, після чого росіяни вивели частину флоту до Каспію. Наразі, за даними ВМС, у регіоні залишаються щонайменше три надводні кораблі проєкту "Буян-М" та два підводні човни-носії "Калібрів".

"Есен точно пошкоджений. Вони зараз завдання, ймовірніше за все, не виконують, принаймні ми їх не бачимо", — додав Плетенчук.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 30 квітня 2026 року українські військові вдарили по російських катерах у районі Керченської протоки. Під приціл потрапили судна, які охороняли Керченський міст. Ці атаки послаблюють контроль росіян над акваторією Чорного моря.

Також Новини.LIVE писали, що Росія продовжує використовувати тимчасово окупований Крим для ударів по півдню України. Дрони та балістичні ракети звідти запускають практично щодня, і Одеса залишається серед основних цілей.