Угроза для Одесской области с моря: Россия накопила сотни ракет

Запуск ракеты типа "Калибр". Фото иллюстративное: росСМИ

Россия накопила около 460 ракет типа "Калибр", создавая постоянную угрозу для Одесской области и всей Украины. Несмотря на значительные запасы, эффективность этого вооружения существенно упала по сравнению с началом вторжения. Сейчас часть вражеских носителей остается поврежденной или не выходит на боевые задачи.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE.

Ракеты "Калибр"

Россия имеет около 460 ракет "Калибр" различных модификаций. Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что это значительные запасы, однако не все ракеты готовы к немедленному боевому применению.

"Как показала практика, именно этот тип ракет не является уже настолько эффективной системой вооружения, какой он был в начале полномасштабного вторжения", — отметил представитель ВМС.

Плетенчук добавил, что часть ракет россияне используют не только для боевых задач, но и для обучения экипажей и подготовки личного состава.

"На самом деле, определенный процент этих ракет, конечно, используется для обучения личного состава и проведения учебных стрельб", — отметил спикер.

Он также пояснил, что сейчас ракеты базируются преимущественно в Новороссийске, а их доставка к кораблям не является сложной логистической задачей для РФ.

Атака ГУР на Крым

В Главном управлении разведки сообщили о новой операции спецподразделения "Призраки" во временно оккупированном Крыму. Украинские разведчики атаковали объекты железнодорожной логистики российской армии, которые использовались для перевозки техники и горючего.

По данным ГУР, в апреле 2026 года спецназовцы нанесли пять ударов прямо во время движения вражеских грузовых поездов. Под поражение попали локомотивы и цистерна с горючим. В разведке заявили, что системная работа по срыву поставок для российской армии в Крыму продолжается.

Корабли РФ

Плетенчук рассказал, что один из российских кораблей проекта "Каракурт", который строили для Черноморского флота, был поражен даже за пределами Азово-Черноморского региона. По его словам, этот корабль успел побывать и в Каспийском море, и на севере России.

"Можно сказать, что достало его черноморское проклятие даже за пределами Азово-Черноморского региона", — заявил представитель ВМС.

Он также напомнил о поражении кораблей "Аскольд" в Керчи и "Циклон" в Севастополе, после чего россияне вывели часть флота в Каспий. Сейчас, по данным ВМС, в регионе остаются по меньшей мере три надводных корабля проекта "Буян-М" и две подводные лодки-носители "Калибров".

"Эсен точно поврежден. Они сейчас задачи, скорее всего, не выполняют, по крайней мере мы их не видим", — добавил Плетенчук.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 30 апреля 2026 года украинские военные ударили по российским катерам в районе Керченского пролива. Под прицел попали суда, которые охраняли Керченский мост. Эти атаки ослабляют контроль россиян над акваторией Черного моря.

Также Новини.LIVE писали, что Россия продолжает использовать временно оккупированный Крым для ударов по югу Украины. Дроны и баллистические ракеты оттуда запускают практически ежедневно, и Одесса остается среди основных целей.