РФ атаковала беспилотником турецкое судно в Черном море

Во время ночной атаки российских беспилотников в Черном море пострадал турецкий сухогруз ANT, который шел под флагом Вануату из порта в Одесской области. Двух раненых моряков эвакуировали катера Военно-Морских Сил ВСУ, а пожар на борту судна совместно потушили военные и спасатели.

Россия ударила по турецкому судну недалеко от Одессы

Украинские военные катера срочно эвакуировали двух травмированных моряков с гражданского сухогруза ANT, который ночью попал под прицельный удар российских беспилотных летательных аппаратов.

Пострадавших членов экипажа оперативно доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Сам инцидент произошел во время движения загруженного торгового судна, принадлежащего Турции, которое выполняло рейс под флагом Вануату из одного из морских портов Одесской области в направлении Турции.

Российский беспилотник попал непосредственно в надстройку гражданского корабля, из-за чего на борту мгновенно вспыхнул пожар. Потушить пламя и предотвратить масштабную катастрофу удалось благодаря работе подразделений Военно-Морских Сил ВС Украины и специалистов Морской поисково-спасательной службы, которые сумели за короткое время локализовать возгорание.

Также представитель Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук объяснил, почему Россия начала использовать противокорабельные ракеты "Циркон" по суше Одесской области.