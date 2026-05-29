Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса РФ атаковала беспилотником турецкое судно в Черном море

РФ атаковала беспилотником турецкое судно в Черном море

Ua ru
Дата публикации 29 мая 2026 08:02
РФ атаковала беспилотником турецкое судно в Черном море
Тушение пожара на судне. Фото: ВМС ВС Украины

Во время ночной атаки российских беспилотников в Черном море пострадал турецкий сухогруз ANT, который шел под флагом Вануату из порта в Одесской области. Двух раненых моряков эвакуировали катера Военно-Морских Сил ВСУ, а пожар на борту судна совместно потушили военные и спасатели.

Об этом сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ, передает Новини.LIVE.

Россия ударила по турецкому судну недалеко от Одессы

Украинские военные катера срочно эвакуировали двух травмированных моряков с гражданского сухогруза ANT, который ночью попал под прицельный удар российских беспилотных летательных аппаратов.

Росія обстріляла турецьке вантажне судно
Атакованное судно в море. Фото: ВМС ВСУ

Пострадавших членов экипажа оперативно доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Сам инцидент произошел во время движения загруженного торгового судна, принадлежащего Турции, которое выполняло рейс под флагом Вануату из одного из морских портов Одесской области в направлении Турции.

АНТ корабель під атакою
Обстрел судна. Фото: ВМС ВСУ
Росія вдарила по турецькому судну
Эвакуационные мероприятия. Фото: ВМС ВСУ

Российский беспилотник попал непосредственно в надстройку гражданского корабля, из-за чего на борту мгновенно вспыхнул пожар. Потушить пламя и предотвратить масштабную катастрофу удалось благодаря работе подразделений Военно-Морских Сил ВС Украины и специалистов Морской поисково-спасательной службы, которые сумели за короткое время локализовать возгорание.

Читайте также:

Новини.LIVE сообщали ранее, что в Румынии в пятницу, 29 мая, российский ударный дрон ударил по жилой многоэтажке. В результате попадания в здании возник масштабный пожар.

Также представитель Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук объяснил, почему Россия начала использовать противокорабельные ракеты "Циркон" по суше Одесской области.

Черное море корабль дроны Россия
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации