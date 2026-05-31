Вода в море возле Одессы похолодала: погода на сегодня

Люди на пляже Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Накануне лета у побережья Одессы зафиксировали значительное снижение температуры морской воды. Надеждам на скорый старт купального сезона помешает еще и штормовое предупреждение. Синоптики объявили об опасных волнах и резком похолодании.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе 31 мая

В Одессе ожидается переменная облачность. Ночью пройдет без существенных осадков, а вот днем ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха заметно упадет: ночью столбики термометров покажут +11...+13 °C, а днем воздух прогреется лишь до +18...+20 °C. Остыло и море — температура морской воды упадет до +17...+18 °C.

Штормовое предупреждение

Синоптики объявили I (желтый) уровень опасности. Ночью 31 мая у побережья Одесской области ожидается умеренное волнение моря, которое днем сменится на легкое. Ветер вдоль побережья будет западный с переходом днем на юго-западный, 6-11 м/с.

Погода в Одесской области

По региону также прогнозируют переменную облачность. Ночью осадков не предвидится, а днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью составит +8...+13 °C, днем — +18...+23 °C. Для водителей хорошая новость — видимость на автодорогах области будет хорошей. Показатели температуры воды на морском побережье области будут еще ниже — всего +13...+14 °C.

Пожарная опасность в Одесской области

Несмотря на общее похолодание, ситуация с пожарной опасностью в области неоднородна. По данным синоптиков, на юге и в прибрежной зоне сохраняются риски:

Высокий уровень (оранжевый): объявлен в Болграде, Измаиле и Черноморске.

Чрезвычайный уровень (красный): зафиксировано в Вилково.

На остальной территории области (в частности в Одессе, Подольске и Раздельной) ситуация остается относительно спокойной — там наблюдается средняя, низкая или вообще отсутствует пожарная опасность.

Как сообщали Новини.LIVE, региональная безопасность в Черном море претерпевает глубокие изменения на фоне полномасштабной войны и трансформации мирового порядка. Усиливается конкуренция между глобальными и региональными игроками, что влияет на политические, экономические и военные процессы. Старая архитектура безопасности постепенно теряет эффективность и не отвечает новым угрозам.

Также Новини.LIVE писали, что во время атаки российских беспилотников в Черном море пострадал турецкий сухогруз ANT, который шел под флагом Вануату из порта в Одесской области. Двух раненых моряков эвакуировали катера Военно-Морских Сил ВСУ, а пожар на борту судна совместно потушили военные и спасатели.