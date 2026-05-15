Курортний сезон в Одесі: безпека на пляжах та воді

Одеський пляж.

Одеса активно готується до старту курортного сезону, попри всі виклики воєнного часу. Влада міста та області фокусується на безпеці відпочивальників, облаштуванні пляжів та підтримці місцевого бізнесу. Окремо перевіряють екологічні ризики після повідомлень про забруднення в регіоні. Також місто очікує значний потік туристів.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів депутат Одеської обласної ради Олександр Ахмеров.

Забруднення води

Питання чистоти води та безпеки узбережжя на Одещині залишається пріоритетним після ворожих атак на портову інфраструктуру. Спеціальні служби постійно моніторять стан акваторії, аби відпочинок не зашкодив здоров’ю людей. Наразі ситуація контрольована, і фахівці не бачать критичних перешкод для початку сезону. ​

"Загалом немає таких сьогодні сигналів щодо того, щоб було заборонено десь купатися. Гадаю, що профільний департамент та управління працюють з цією ситуацією. У нас є комісія з ТЕБ та НС, вона засідає доволі часто, і всі ці питання розглядаються та оперативно вирішуються", — зазначив Олександр Ахмеров.

Укриття біля моря ​

Для захисту людей під час повітряних тривог у місцях масового скупчення встановлять додаткові захисні споруди. Окрему увагу приділяють паркам та прибережній зоні, де в сонячні дні вже збирається багато городян. Влада планує закупити сертифіковані конструкції, які здатні вмістити десятки людей одночасно. ​

"Будуть встановлені мобільні укриття саме в парках та на прибережній смузі. Сьогодні мова йде про вісім мобільних укриттів біля моря і по два — в парках та скверах міста. Прямо на піску їх не буде, вони стоятимуть одразу на підпірній стінці, що фактично є територією пляжу. Такі споруди розраховані приблизно на 50 осіб кожна", — пояснив депутат.

Перевірка узбережжя ​

Перед офіційним відкриттям кожен пляж має отримати спеціальний паспорт, який підтверджує його готовність. Це передбачає не лише наявність систем оповіщення, а й ретельну роботу водолазів. Важливо переконатися, що на дні немає небезпечних предметів, які могли потрапити туди внаслідок бойових дій або штормів. ​

"Специфіка сезону полягає у виконанні розпорядження голови військової адміністрації. Оперативно-водолазна служба повинна обстежити все дно на наших пляжах. Департамент муніципальної безпеки має забезпечити системи оповіщення там, де їх не вистачає, а також організувати повну інклюзивність для маломобільних груп населення", — підкреслив Ахмеров.

Очікування та ціни ​

Попри інфляцію та подорожчання пального, Одеса очікує на велику кількість гостей, зокрема військових та їхні родини. Влада закликає підприємців тримати ціни в межах "здорового глузду" та обґрунтовувати вартість послуг. Окремо врегульовано питання паркування, щоб уникнути хаосу біля зон відпочинку. ​

"Ми очікуємо дуже багато людей, зазвичай ця цифра сягає сотень тисяч гостей щороку. Щодо вартості, то ціни повинні бути економічно обґрунтованими. Наприклад, рішенням виконкому визначено вартість паркування біля моря — це близько 30 гривень за годину. Ми ведемо діалог з готельєрами та рестораторами, щоб допомогти їм впоратися з труднощами в енергетиці та логістиці", — підсумував Олександр Ахмеров.

