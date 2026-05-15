Курортный сезон в Одессе: безопасность на пляжах и воде

Одесский пляж.

Одесса активно готовится к старту курортного сезона, несмотря на все вызовы военного времени. Власти города и области фокусируются на безопасности отдыхающих, обустройстве пляжей и поддержке местного бизнеса. Отдельно проверяют экологические риски после сообщений о загрязнении в регионе. Также город ожидает значительный поток туристов.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал депутат Одесского областного совета Александр Ахмеров.

Загрязнение воды

Вопрос чистоты воды и безопасности побережья в Одесской области остается приоритетным после вражеских атак на портовую инфраструктуру. Специальные службы постоянно мониторят состояние акватории, чтобы отдых не навредил здоровью людей. Сейчас ситуация контролируемая, и специалисты не видят критических препятствий для начала сезона.

"В целом нет таких сегодня сигналов о том, чтобы было запрещено где-то купаться. Думаю, что профильный департамент и управление работают с этой ситуацией. У нас есть комиссия по ТЭБ и ЧС, она заседает довольно часто, и все эти вопросы рассматриваются и оперативно решаются", — отметил Александр Ахмеров.

Укрытие у моря

Для защиты людей во время воздушных тревог в местах массового скопления установят дополнительные защитные сооружения. Отдельное внимание уделяют паркам и прибрежной зоне, где в солнечные дни уже собирается много горожан. Власти планируют закупить сертифицированные конструкции, которые способны вместить десятки людей одновременно.

"Будут установлены мобильные укрытия именно в парках и на прибрежной полосе. Сегодня речь идет о восьми мобильных укрытий у моря и по два — в парках и скверах города. Прямо на песке их не будет, они будут стоять сразу на подпорной стенке, что фактически является территорией пляжа. Такие сооружения рассчитаны примерно на 50 человек каждое", — пояснил депутат.

Проверка побережья

Перед официальным открытием каждый пляж должен получить специальный паспорт, подтверждающий его готовность. Это предполагает не только наличие систем оповещения, но и тщательную работу водолазов. Важно убедиться, что на дне нет опасных предметов, которые могли попасть туда в результате боевых действий или штормов.

"Специфика сезона заключается в выполнении распоряжения главы военной администрации. Оперативно-водолазная служба должна обследовать все дно на наших пляжах. Департамент муниципальной безопасности должен обеспечить системы оповещения там, где их не хватает, а также организовать полную инклюзивность для маломобильных групп населения", — подчеркнул Ахмеров.

Ожидания и цены

Несмотря на инфляцию и подорожание топлива, Одесса ожидает большое количество гостей, в том числе военных и их семьи. Власти призывают предпринимателей держать цены в пределах "здравого смысла" и обосновывать стоимость услуг. Отдельно урегулирован вопрос парковки, чтобы избежать хаоса возле зон отдыха.

"Мы ожидаем очень много людей, обычно эта цифра достигает сотен тысяч гостей ежегодно. Относительно стоимости, то цены должны быть экономически обоснованными. Например, решением исполкома определена стоимость парковки у моря — это около 30 гривен в час. Мы ведем диалог с отельерами и рестораторами, чтобы помочь им справиться с трудностями в энергетике и логистике", — подытожил Александр Ахмеров.

Как сообщали Новини.LIVE, российские атаки на Одесскую область не прекращаются и носят системный характер. Основной акцент сместился на дроны, которые регулярно запускают по региону, в частности по портовой инфраструктуре. Из-за постоянных ударов есть угроза для курортного сезона.

