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Главная Одесса Вода в море опустилась до +14: погода в Одессе на сегодня

Вода в море опустилась до +14: погода в Одессе на сегодня

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 06:33
Вода в море опустилась до +14: погода в Одессе на сегодня
Люди на Одесском пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Купальный сезон в Одесской области пока откладывается из-за прохладной погоды и штормового предупреждения. На завтра, 3 июня, синоптики прогнозируют температуру морской воды в пределах всего +14...+15 °С, а дневной воздух в городе не прогреется выше +20 °C. Кроме того, в регионе объявлен І уровень опасности (желтый).

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе 3 июня

В самом городе ожидается облачная погода с прояснениями. В течение дня прогнозируют кратковременный дождь. Ветер будет юго-восточный, со скоростью 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит +14...+16 °C, а днем столбики термометров поднимутся лишь до +18...+20 °C. Температура морской воды будет держаться на отметке +14...+15 °С.

Дождь в Одесской области

По региону также ожидается облачность с прояснениями и кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью будет колебаться от +12 °C до +17 °C, а днем составит +18...+23 °C. Для водителей есть и хорошие новости: на автодорогах области видимость будет хорошей.

Ситуация на побережье

Вдоль всего побережья Одесской области ночью и утром ожидаются порывы юго-восточного ветра до 12-14 м/с, из-за чего объявлен І уровень опасности (желтый). Волнение моря ночью и утром будет умеренным, а днем сменится на легкое. Уровни моря вдоль побережья остаются безопасными.

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Пожарная опасность в регионе

Согласно прогнозу синоптиков, ситуация с пожарной опасностью в Одесской области 3 июня будет неоднородной. В большинстве населенных пунктов, в частности в Одессе, Раздельной, Затишье, Сербке, Белгороде-Днестровском, Сарате, Болграде и Измаиле, угроза возникновения пожаров отсутствует или является низкой. В то же время на севере области в Любашевке и на крайнем юге в Вилкове ожидается средний уровень опасности. Наиболее тревожная ситуация зафиксирована в районе Черноморска — там синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности, поэтому местных жителей призывают быть крайне осторожными с огнем.

Как сообщали Новини.LIVE, Одесса активно готовится к старту курортного сезона, несмотря на все вызовы военного времени. Власти города и области фокусируются на безопасности отдыхающих, обустройстве пляжей и поддержке местного бизнеса. Отдельно проверяют экологические риски после сообщений о загрязнении в регионе. Также город ожидает значительный поток туристов.

Также Новини.LIVE писали, что курортная Затока уже ждет первых отдыхающих в сезоне 2026 года. Владельцы баз активно готовят территорию, наполняют бассейны и открывают бронирование на июнь. В этом году выбор жилья впечатляет: от уютных уголков в парковой зоне до номеров, где море начинается прямо за порогом.

Одесса Черное море прогнозы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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