Море держит тепло в Одессе: температура воды сегодня

Люди купаются в море. Фото: Новини.LIVE

Морская вода у побережья Одессы сегодня, 7 июня, остается теплой в пределах +17...+18 °C. Такие показатели сохранятся и в ближайшие дни, хотя синоптики прогнозируют дожди, грозы и снижение дневной температуры воздуха.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Сообщение Гидрометцентра Черного и Азовского морей. Фото: скриншот с facebook

Погода в Одессе на 7 июня

В Одессе сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем пройдет умеренный дождь, днем возможна гроза. Температура воздуха ночью составит +16...+18 °C, днем — +20...+22 °C.

Прогноз погоды в Одесской области на 7 июня

В Одесской области также прогнозируют дожди и грозы. Местами осадки могут быть значительными, а во время грозы возможны шквалы ветра скоростью 15-20 м/с. Температура воздуха по области утром будет колебаться от +14 °C до +19 °C, днем — +20...+25 °C.

Штормовое предупреждение

Синоптики объявили желтый уровень опасности. Предупреждение связано с грозами, которые ожидаются днем 7 июня в Одессе и отдельных районах области.

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Предупреждение о шторме. Фото: Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

По прогнозу метеорологов, в начале новой недели температура воздуха и морской воды существенно не изменится. Побережье и в дальнейшем будет оставаться комфортным для отдыха, хотя погода будет неустойчивой.

Температура в Одесской области в ближайшие дни. Фото: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Ранее Новини.LIVE писали, что аквапарки Одесской и Николаевской областей уже объявили новые тарифы и специальные предложения для посетителей. Этим летом гостям предлагают десятки горок, волновые бассейны, детские городки и VIP-зоны для отдыха. Самые выгодные предложения действуют в начале сезона, а в некоторых заведениях можно приобрести сезонные или месячные абонементы.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе перед началом пляжного сезона водолазы начали обследовать морское дно и убирать опасные предметы, которые могут травмировать отдыхающих. Так, спасатели на днях из воды достали обломки российских беспилотников, гильзы от работы ПВО, арматуру, стекло и другой мусор.

Кроме этого, одесситы и отдыхающие рассказали журналистам Новини.LIVE, что несмотря на многочисленные загрязнения, считают воду в море безопасной при условии контроля со стороны соответствующих служб.