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Головна Одеса Одещину накриє спека та грози: температура морської води

Одещину накриє спека та грози: температура морської води

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 18:35
Погода в Одесі та області на 30 червня: спека до +39 °C
Люди на пляжі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одещину 30 червня знову чекає дуже спекотна погода. У більшості районів повітря прогріється майже до +40 °C, хоча місцями можливі короткочасні дощі та грози. Водночас по всій області оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. В Одесі буде трохи прохолодніше, однак спека також залишиться відчутною.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Спека та грози

У вівторок, 30 червня, в Одеській області прогнозують мінливу хмарність. Уночі істотних опадів не очікується, а вдень у деяких районах можливі короткочасні дощі та грози. Вітер уночі буде південний, удень зміниться на північний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря в області вночі становитиме +20…+25 °C. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +34…+39 °C. У прибережних районах буде трохи прохолодніше — +29…+31 °C. На автошляхах області збережеться добра видимість.

Погода в Одесі

В Одесі також очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі температура становитиме +22…+24 °C, а вдень — +29…+31 °C. Вітер залишиться слабким, 5–10 м/с, із зміною напрямку з південного на північний. Морська вода прогріється до +17…+18 °C.

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Пожежна небезпека

30 червня по всій території Одеської області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Через спеку та суху погоду навіть невелике джерело займання може призвести до швидкого поширення пожеж в екосистемах. Жителів і гостей області закликають не розпалювати багаття та не користуватися відкритим вогнем на природі.

Погода в Одесі та області
Пожежна небезпека. Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Температурний рекорд

Напередодні, 28 червня, на Одещині зафіксували рекордно високу температуру повітря. В Одесі термометри показали +36,0 °C, що на 1,3 °C перевищило попередній максимум для цієї дати, встановлений ще у 1947 році. Водночас абсолютний рекорд червня поки що залишається незмінним. 30 червня 1963 року в Одесі зафіксували +36,1 °C. Крім того, у південних і центральних районах області тривають так звані тропічні ночі, коли температура повітря не опускається нижче +20 °C.

Погода в Одесі та області
Температурний рекорд. Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Як повідомляли Новини.LIVE, за червень на узбережжі Національного природного парку "Тузлівські лимани" на Одещині виявили 55 загиблих дельфінів. Крім того, біля Одеси виявляли контужених тварин.

Також Новини.LIVE писали, що на початку літа оренда житла в Одесі помітно подорожчала. За рік найбільше зросли ціни на однокімнатні квартири, а вартість залежить і від району, і від типу житла. Будинки, як і раніше, залишаються найдорожчим варіантом для орендарів.

Одеса прогноз погоди гроза
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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