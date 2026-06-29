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Главная Одесса Одесчину накроет жара и грозы: температура морской воды

Одесчину накроет жара и грозы: температура морской воды

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 18:35
Погода в Одессе и области на 30 июня: жара до +39 °C
Люди на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

30 июня в Одесской области снова ожидается очень жаркая погода. В большинстве районов температура воздуха достигнет почти +40 °C, хотя местами возможны кратковременные дожди и грозы. При этом по всей области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. В Одессе будет немного прохладнее, однако жара также останется ощутимой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Жара и грозы

Во вторник, 30 июня, в Одесской области прогнозируется переменная облачность. Ночью существенных осадков не ожидается, а днем в некоторых районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер ночью будет южный, днем сменится на северный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит +20…+25 °C. Днем столбики термометров поднимутся до +34…+39 °C. В прибрежных районах будет немного прохладнее — +29…+31 °C. На автодорогах области сохранится хорошая видимость.

Погода в Одессе

В Одессе также ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ночью температура составит +22…+24 °C, а днём — +29…+31 °C. Ветер останется слабым, 5–10 м/с, с изменением направления с южного на северное. Морская вода прогреется до +17…+18 °C.

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Пожарная опасность

30 июня на всей территории Одесской области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Из-за жары и сухой погоды даже небольшой источник возгорания может привести к быстрому распространению пожаров в экосистемах. Жителей и гостей области призывают не разжигать костры и не пользоваться открытым огнем на природе.

Погода в Одесі та області
Пожарная опасность. Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Температурный рекорд

Накануне, 28 июня, в Одесской области зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха. В Одессе термометры показали +36,0 °C, что на 1,3 °C превысило предыдущий максимум для этой даты, установленный еще в 1947 году. В то же время абсолютный рекорд июня пока остается неизменным. 30 июня 1963 года в Одессе зафиксировали +36,1 °C. Кроме того, в южных и центральных районах области продолжаются так называемые тропические ночи, когда температура воздуха не опускается ниже +20 °C.

Погода в Одесі та області
Температурный рекорд. Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Как сообщали Новини.LIVE, за июнь на побережье Национального природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области обнаружили 55 погибших дельфинов. Кроме того, вблизи Одессы обнаруживали контуженных животных.

Также Новини.LIVE писали, что в начале лета аренда жилья в Одессе заметно подорожала. За год больше всего выросли цены на однокомнатные квартиры, а стоимость зависит и от района, и от типа жилья. Квартиры, как и раньше, остаются самым дорогим вариантом для арендаторов.

Одесса прогноз погоды гроза
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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