Вода у морі біля Одеси холодна: погода на сьогодні

Люди на пляжі.

Попри те, що літо лише набирає обертів, підготовка до пляжного сезону на Одещині триває. За прогнозами синоптиків, на завтра, 2 червня, температура морської води біля узбережжя Одеси становить +13…+14 °C. Навіть із урахуванням хмарності та денної прохолоди, море поступово готується до майбутнього напливу відпочивальників.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі 2 червня

​У місті очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі минеться без істотних опадів, а от удень можливий короткочасний дощ. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+14 °C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +17…+19 °C. Температура морської води тримається на рівні +13…+14 °C.

Погода для області 2 червня

В області також утримається хмарність із проясненнями. Місцями прогнозують короткочасні дощі. На автошляхах регіону видимість буде доброю, тож водії можуть почуватися впевнено.

Вітер: південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря: вночі +9…+14 °C, вдень — +17…+22 °C.

Штормове попередження

Синоптики попереджають про І рівень небезпечності (жовтий) вздовж узбережжя Одещини. Хвилювання моря вночі буде легким, проте вдень воно посилиться до помірного. При цьому самі рівні моря залишаються в межах безпечних значень. Вітер уздовж узбережжя очікується південно-східний, 6-11 м/с, а температура повітря коливатиметься від +10…+15 °C вночі до +16…+21 °C у денні години.

Пожежна небезпека в регіоні

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, на території області зафіксовано неоднорідну ситуацію з пожежною небезпекою. Найвища, надзвичайна пожежна небезпека оголошена в районі Чорноморська. Високий рівень загрози спостерігається в Затишші, а середня небезпека — у Любашівці та Вилковому. Натомість в Одесі, Роздільній, Сербці, Білгороді-Дністровському, Сараті, Болграді та Ізмаїлі ситуація залишається спокійною — там рівень небезпеки низький або взагалі відсутній.

Як повідомляли Новини.LIVE, більшу частину забруднення рослинною олією, яка потрапила в Чорне море після атак РФ на портову інфраструктуру, вітер і течії винесли від Одеси у відкрите море. Проте загроза для морської екосистеми не зникла.

Також Новини.LIVE писали, що перед початком пляжного сезону в Одесі водолази обстежують морське дно та прибирають небезпечні предмети, які можуть травмувати відпочивальників. Серед знайденого сьогодні: уламки російських безпілотників, гільзи від роботи ППО, арматура, скло та інше сміття.