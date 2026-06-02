Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Вода в море возле Одессы холодная: погода на сегодня

Вода в море возле Одессы холодная: погода на сегодня

Ua ru
Дата публикации 2 июня 2026 06:33
Вода в море возле Одессы холодная: погода на сегодня
Люди на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Несмотря на то, что лето только набирает обороты, подготовка к пляжному сезону в Одесской области продолжается. По прогнозам синоптиков, на завтра, 2 июня, температура морской воды у побережья Одессы составляет +13...+14 °C. Даже с учетом облачности и дневной прохлады, море постепенно готовится к будущему наплыву отдыхающих.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе 2 июня

В городе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет без существенных осадков, а вот днем возможен кратковременный дождь. Ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+14 °C, а днем столбики термометров поднимутся до +17...+19 °C. Температура морской воды держится на уровне +13...+14 °C.

Погода для области 2 июня

В области также сохранится облачность с прояснениями. Местами прогнозируют кратковременные дожди. На автодорогах региона видимость будет хорошей, поэтому водители могут чувствовать себя уверенно.

  • Ветер: юго-восточный, 7-12 м/с.
  • Температура воздуха: ночью +9...+14 °C, днем — +17...+22 °C.

Штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают о І уровне опасности (желтый) вдоль побережья Одесской области. Волнение моря ночью будет легким, однако днем оно усилится до умеренного. При этом сами уровни моря остаются в пределах безопасных значений. Ветер вдоль побережья ожидается юго-восточный, 6-11 м/с, а температура воздуха будет колебаться от +10...+15 °C ночью до +16...+21 °C в дневные часы.

Читайте также:

Пожарная опасность в регионе

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, на территории области зафиксирована неоднородная ситуация с пожарной опасностью. Самая высокая, чрезвычайная пожарная опасность объявлена в районе Черноморска. Высокий уровень угрозы наблюдается в Затишье, а средняя опасность - в Любашевке и Вилково. Зато в Одессе, Раздельной, Сербке, Белгороде-Днестровском, Сарате, Болграде и Измаиле ситуация остается спокойной - там уровень опасности низкий или вообще отсутствует.

Как сообщали Новини.LIVE, большую часть загрязнения растительным маслом, которое попало в Черное море после атак РФ на портовую инфраструктуру, ветер и течения вынесли от Одессы в открытое море. Однако угроза для морской экосистемы не исчезла.

Также Новини.LIVE писали, что перед началом пляжного сезона в Одессе водолазы обследуют морское дно и убирают опасные предметы, которые могут травмировать отдыхающих. Среди найденного сегодня: обломки российских беспилотников, гильзы от работы ПВО, арматура, стекло и прочий мусор.

Одесса Черное море прогноз погоды
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации