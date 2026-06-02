Вода в море возле Одессы холодная: погода на сегодня

Люди на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Несмотря на то, что лето только набирает обороты, подготовка к пляжному сезону в Одесской области продолжается. По прогнозам синоптиков, на завтра, 2 июня, температура морской воды у побережья Одессы составляет +13...+14 °C. Даже с учетом облачности и дневной прохлады, море постепенно готовится к будущему наплыву отдыхающих.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе 2 июня

В городе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет без существенных осадков, а вот днем возможен кратковременный дождь. Ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+14 °C, а днем столбики термометров поднимутся до +17...+19 °C. Температура морской воды держится на уровне +13...+14 °C.

Погода для области 2 июня

В области также сохранится облачность с прояснениями. Местами прогнозируют кратковременные дожди. На автодорогах региона видимость будет хорошей, поэтому водители могут чувствовать себя уверенно.

Ветер: юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха: ночью +9...+14 °C, днем — +17...+22 °C.

Штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают о І уровне опасности (желтый) вдоль побережья Одесской области. Волнение моря ночью будет легким, однако днем оно усилится до умеренного. При этом сами уровни моря остаются в пределах безопасных значений. Ветер вдоль побережья ожидается юго-восточный, 6-11 м/с, а температура воздуха будет колебаться от +10...+15 °C ночью до +16...+21 °C в дневные часы.

Читайте также:

Пожарная опасность в регионе

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, на территории области зафиксирована неоднородная ситуация с пожарной опасностью. Самая высокая, чрезвычайная пожарная опасность объявлена в районе Черноморска. Высокий уровень угрозы наблюдается в Затишье, а средняя опасность - в Любашевке и Вилково. Зато в Одессе, Раздельной, Сербке, Белгороде-Днестровском, Сарате, Болграде и Измаиле ситуация остается спокойной - там уровень опасности низкий или вообще отсутствует.

Как сообщали Новини.LIVE, большую часть загрязнения растительным маслом, которое попало в Черное море после атак РФ на портовую инфраструктуру, ветер и течения вынесли от Одессы в открытое море. Однако угроза для морской экосистемы не исчезла.

Также Новини.LIVE писали, что перед началом пляжного сезона в Одессе водолазы обследуют морское дно и убирают опасные предметы, которые могут травмировать отдыхающих. Среди найденного сегодня: обломки российских беспилотников, гильзы от работы ПВО, арматура, стекло и прочий мусор.