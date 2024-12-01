Погода на 2 грудня в Одесі та Одеській області

Діставайте теплі речі — погода в Одесі на завтра
Завтра, 2 грудня, погода в Одесі та області буде не зовсім зимова. Очікується мінлива хмарність, відсутність істотних опадів і максимальна температура до +5 °C. Температура морської води +6 °C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
Ніч: вночі без опадів. Температура становитиме 0 °C. Вітер північно-східний 6 м/с.
Ранок: зранку очікується ясна погода. Температура становитиме 0 °C. Вітер північно-східний 6 м/с.
День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме близько +4 °C. Вітер північно-східний 6 м/с.
Вечір: на вечір небо буде ясним. Температура повітря опуститься до +4 °C. Вітер північно-східний 6 м/с.
Схід сонця: 2 грудня сонце зійде о 07:21.
Захід сонця: 2 грудня сонце заходитиме о 16:11.
Тривалість світлового дня: 8 годин і 49 хвилин.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
- Температура вночі -2...+3 °C, вдень +2...+6 °C.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.
Нагадаємо, найближчими місяцями температура повітря в Європі, включно з Україною, залишатиметься аномально високою. Також грудень 2024 року принесе українцям серію магнітних бур, які можуть вплинути на самопочуття та здоров'я.
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