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Діставайте теплі речі — погода в Одесі на завтра

1 грудня 2024 16:57
Світлана Силенко - Редактор
Погода на 2 грудня в Одесі та Одеській області
Люди йдуть містом. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Завтра, 2 грудня, погода в Одесі та області буде не зовсім зимова. Очікується мінлива хмарність, відсутність істотних опадів і максимальна температура до +5 °C. Температура морської води +6 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Допис синоптиків. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одесі

Ніч: вночі без опадів. Температура становитиме 0 °C. Вітер північно-східний 6 м/с.

Ранок: зранку очікується ясна погода. Температура становитиме 0 °C. Вітер північно-східний 6 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме близько +4 °C. Вітер північно-східний 6 м/с.

Вечір: на вечір небо буде ясним. Температура повітря опуститься до +4 °C. Вітер північно-східний 6 м/с.

Схід сонця: 2 грудня сонце зійде о 07:21.
Захід сонця: 2 грудня сонце заходитиме о 16:11.
Тривалість світлового дня: 8 годин і 49 хвилин.

Діставайте теплі речі — погода в Одесі на завтра - фото 2
Погода в Одесі. фото: скриншот

Погода в Одеській області 

  • Мінлива хмарність. 
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі  -2...+3 °C, вдень +2...+6 °C.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.
Діставайте теплі речі — погода в Одесі на завтра - фото 3
Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, найближчими місяцями температура повітря в Європі, включно з Україною, залишатиметься аномально високою. Також грудень 2024 року принесе українцям серію магнітних бур, які можуть вплинути на самопочуття та здоров'я.

Одеса Одеська область Одеська ОДА синоптик Новини Одеси прогноз погоди

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