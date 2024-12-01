Погода на 2 декабря в Одессе и Одесской области

Доставайте теплые вещи — погода в Одессе на завтра
Сегодня, 2 декабря, погода в Одессе и области будет не совсем зимняя. Ожидается переменная облачность, отсутствие осадков и максимальная температура до +5 °C. Температура морской воды +6 °C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
Ночь: ночью без осадков. Температура составляет 0 °C. Ветер северо-восточный 6-10 м/с.
Утро: утром ожидается ясная погода. Температура составляет 0 °C. Ветер северо-восточный 6-10 м/с.
День: днем в Одессе переменная облачность. Температура составит около +4 °C. Ветер северо-восточный 6-10 м/с.
Вечер: к вечеру небо будет ясным. Температура воздуха опустится до +4 °C. Ветер северо-восточный 6-10 м/с.
Восход: 2 декабря солнце взойдет в 07:21.
Закат: 2 декабря солнце будет заходить в 16:11.
Продолжительность светового дня: 8 часов и 49 минут.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
- Температура ночью -2...+3 °C, днем +2...+6 °C.
- На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Напомним, в ближайшие месяцы температура воздуха в Европе, включая Украину, будет оставаться аномально высокой. Также декабрь 2024 принесет украинцам серию магнитных бурь, которые могут повлиять на самочувствие и здоровье.
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