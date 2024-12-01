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Доставайте теплые вещи — погода в Одессе на завтра

1 декабря 2024 16:57
Светлана Силенко - Редактор
Погода на 2 декабря в Одессе и Одесской области
Люди идут по городу. Фото: Новости.
Светлана Силенко - Редактор

Сегодня, 2 декабря, погода в Одессе и области будет не совсем зимняя. Ожидается переменная облачность, отсутствие осадков и максимальная температура до +5 °C. Температура морской воды +6 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Сообщение синоптиков. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одессе

Ночь: ночью без осадков. Температура составляет 0 °C. Ветер северо-восточный 6-10 м/с.

Утро: утром ожидается ясная погода. Температура составляет 0 °C. Ветер северо-восточный 6-10 м/с.

День: днем в Одессе переменная облачность. Температура составит около +4 °C. Ветер северо-восточный 6-10 м/с.

Вечер: к вечеру небо будет ясным. Температура воздуха опустится до +4 °C. Ветер северо-восточный 6-10 м/с.

Восход: 2 декабря солнце взойдет в 07:21.
Закат: 2 декабря солнце будет заходить в 16:11.
Продолжительность светового дня: 8 часов и 49 минут.

Доставайте теплые вещи - погода в Одессе на завтра - фото 2
Погода в Одессе. фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью -2...+3 °C, днем +2...+6 °C.
  • На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Доставайте теплые вещи - погода в Одессе на завтра - фото 3
Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, в ближайшие месяцы температура воздуха в Европе, включая Украину, будет оставаться аномально высокой. Также декабрь 2024 принесет украинцам серию магнитных бурь, которые могут повлиять на самочувствие и здоровье.

Одесса Одесская область Одесская ОГА синоптик Новости Одессы прогноз погоды

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