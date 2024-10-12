Люди гуляють в місті. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі завтра, 13 жовтня, буде похмурою та холодною. Температура повітря опуститься до +15 °C. Хвилювання моря буде помірне, а рівні води на узбережжі та в лиманах — безпечні. Температура морської води +19...+20 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 13 жовтня

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі +6...+11 °С, вдень +13...+18 °С.

Погода в Одеській області 13 жовтня

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +6...+11 °С, вдень +14...+19 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Загалом, за словами синоптиків, протягом наступних 5 днів на Одещині та вздовж морського узбережжя погода буде мати мінливий характер: 12 жовтня пройдуть помірні дощі з грозами, місцями значні, надалі без істотних опадів. Вітер переважно західних напрямків помірний, 12 жовтня з поривами 15-20 м/с. Температура повітря і морської води поступово знижуватиметься.

Графік зміни погоди в наступні дні. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Нагадаємо, погода в Україні на вихідних, 12-13 жовтня, буде прохолодною та подекуди дощовою. У деяких регіонах очікуються заморозки.

Також в Укргідрометцентрі дали прогноз на зиму та сказали, до яких погодних умов варто готуватися українцям.