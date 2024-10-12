Люди гуляют в городе. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе завтра, 13 октября, будет пасмурной и холодной. Температура воздуха опустится до +15 °C. Волнение моря будет умеренным, а уровни воды на побережье и в лиманах — безопасны. Температура морской воды +19...+20 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 13 октября

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью +6...+11 °С, днем +13...+18 °С.

Погода в Одесской области 13 октября

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +6...+11 °С, днем +14...+19 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

В целом, по словам синоптиков, в течение следующих 5 дней в Одесской области и вдоль морского побережья погода будет носить переменный характер: 12 октября пройдут умеренные дожди с грозами, местами значительные, в дальнейшем без существенных осадков. Ветер преимущественно западных направлений умеренный, 12 октября с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха и морской воды будет постепенно снижаться.

График смены погоды в последующие дни. Фото: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Напомним, погода в Украине на выходных, 12-13 октября, будет прохладной и местами дождливая. В некоторых регионах ожидаются заморозки.

Также в Укргидрометцентре дали прогноз на зиму и сказали, к каким погодным условиям следует готовиться украинцам.