Доставайте теплые свитера — синоптики предупредили о похолодании в Одессе завтра
Погода в Одессе завтра, 13 октября, будет пасмурной и холодной. Температура воздуха опустится до +15 °C. Волнение моря будет умеренным, а уровни воды на побережье и в лиманах — безопасны. Температура морской воды +19...+20 °C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 13 октября
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +6...+11 °С, днем +13...+18 °С.
Погода в Одесской области 13 октября
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
- Температура ночью +6...+11 °С, днем +14...+19 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
В целом, по словам синоптиков, в течение следующих 5 дней в Одесской области и вдоль морского побережья погода будет носить переменный характер: 12 октября пройдут умеренные дожди с грозами, местами значительные, в дальнейшем без существенных осадков. Ветер преимущественно западных направлений умеренный, 12 октября с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха и морской воды будет постепенно снижаться.
Напомним, погода в Украине на выходных, 12-13 октября, будет прохладной и местами дождливая. В некоторых регионах ожидаются заморозки.
Также в Укргидрометцентре дали прогноз на зиму и сказали, к каким погодным условиям следует готовиться украинцам.
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