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Дівчинка, що потрапила під обстріл в Сергіївці, пройшла реабілітацію

13 травня 2023 16:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Дівчинка, що потрапила під обстріл в Сергіївці, пройшла реабілітацію
Реабілітація дітей в Україні. Фото: Олена Зеленська / Telegram
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Тринадцятирічна Аня пережила жахливу подію у липні 2022, коли вона потрапила під обстріл разом із батьками у містечку Сергіївка на Одещині. Попри трагедію, вона вціліла, завдяки тому, що була схована між двома стінами. Зараз дитина проходить процес ментального відновлення

Про це повідомила Олена Зеленська у своєму Telegram.

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Дитина є однією з учасниць Gen.Camp — дитячого табору, який спеціалізується на реабілітації дітей, що постраждали від воєнних травм. Цей проєкт створений для дітей, які зазнали страшних переживань

"Увесь цей час психологи відновлюють психіку маленьких українців за власними унікальними методиками, що стануть частиною масштабного напрацювання, важливого для всієї країни. Бо, поки триває війна, наші діти щодня стикаються із жахом, якого просто не мало б існувати в цивілізованому світі", — написала Олена Зеленська. 

Діти проходять реабілітацію. Фото: Олена Зеленська / Telegram

Цього року, 200 дітей пройшли реабілітацію за сприяння Фундації. Дитяча психіка гнучка та здатна до відновлення майже на 100%, якщо їй допомогти, кажуть фахівці табору. 

Що відомо про Gen.Camp

Gen.Camp — ініціатива, реалізована громадською організацією Gen.Ukrainian, за підтримки Фундації. Нині триває вже третя зміна табору, що розташувався в Карпатах, а дві перші працювали торік в Іспанії.  

Нагадаємо, нещодавно завершили евакуацію дітей з Великобурлуцької, Вільхуватської, Дворічанської та Петропавлівської громад Харківщини, що постійно перебувають під обстрілами. Більше дітей у цих небезпечних регіонах не залишилося.

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