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Девочка, попавшая под обстрел в Сергеевке, прошла реабилитацию

13 мая 2023 16:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Девочка, попавшая под обстрел в Сергеевке, прошла реабилитацию
Реабилитация детей в Украине. Фото: Елена Зеленская / Telegram
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Тринадцатилетняя Аня пережила ужасное событие в июле 2022 года, когда она попала под обстрел вместе с родителями в городке Сергеевка в Одесской области. Несмотря на трагедию, она уцелела благодаря тому, что была спрятана между двумя стенами. Сейчас ребенок проходит процесс ментального обновления

Об этом сообщила Елена Зеленская в своем Telegram.

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Ребенок является одной из участниц Gen.Camp — детского лагеря, специализирующегося на реабилитации пострадавших от военных травм детей. Этот проект создан для детей, которые испытали страшные переживания.

"Все это время психологи восстанавливают психику маленьких украинцев по собственным уникальным методикам, которые станут частью масштабной наработки, важной для всей страны. Потому что, пока идет война, наши дети ежедневно сталкиваются с ужасом, которого просто не должно существовать в цивилизованном мире", — написала Елена Зеленская.

Дети проходят реабилитацию. Фото: Елена Зеленская / Telegram

В этом году 200 детей прошли реабилитацию при содействии Фонда. Детская психика гибкая и способная восстановления почти на 100%, если ей помочь, говорят специалисты лагеря.

Что известно о Gen.Camp

Gen.Camp — инициатива, реализуемая общественной организацией Gen.Ukrainian, при поддержке Фонда. Сейчас идет уже третья смена лагеря, расположенного в Карпатах, а две первые работали в прошлом году в Испании.

Напомним, недавно завершили эвакуацию детей из Великобурлукской, Ольхуватской, Дворичанской и Петропавловской общин Харьковщины, постоянно находящихся под обстрелами. Больше детей в этих опасных регионах не осталось.

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