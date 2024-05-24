Закон про поліцію: що треба знати водіям під час зупинки транспорту

Поліція перевіряє авто на блокпосту. Фото: УНІАН

Закон про мобілізацію вже набув чинності, а отже повноваження деяких структур розширилися. Насамперед це торкнулося поліції. Але чи все так однозначно, як сьогодні подається громадськості? Чи може поліцейський зупинити ваше авто, щоб вручити вам повістку?

Про те, які сьогодні нюанси мають знати автолюбителі, виїжджаючи на дороги, журналісти Новини.LIVE дізналися в одеського адвоката Олексія Шалару.

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Коли поліцейські можуть зупинити авто?

— У нас є закон про національну поліцію, який регламентує порядок дій, права та обов'язки громадянина, а також поліції, в певних випадках. Щодо водія у нас регламентує 35 стаття Закону про національну поліцію, де чітко зазначений перелік підстав, коли мають право зупиняти транспортний засіб, а також просити посвідчення водія. Якщо це, наприклад, блокпост, то так, тут діють певні інструкції та постанови Кабміну, де ви зобов'язані показати паспорт громадянина України — не більше. Ніяких посвідчень водія, ніяких свідоцтв про реєстрацію технічного засобу не треба. На блокпості є голова, який призначається відповідним наказом, і він має право просити ваш паспорт громадянина України.

Адвокат Олексій Шалару. Фото: Новини.LIVE

Якщо вас зупиняє поліція і просить надати документи, ви маєте спочатку уточнити причину цієї зупинки. Коли починають апелювати воєнним станом, то нема такої норми, що військовозобов'язана людина повинна пред'являти поліції посвідчення водія, навіть під час воєнного стану. Я як адвокат все ж таки кажу, що є певний перелік підстав для зупинки, і ці підстави необхідно довести. Якщо кажуть, що ви порушили правила дорожнього руху — покажіть відеофіксацію і нумо розбиратися. Але якщо зупинили просто так, то нічого показувати не потрібно. Ту саму страховку можна перевірити лише у разі ДТП.

Чи можуть військові зупинити авто для перевірки?

— Перед плануванням будь-якої поїздки я рекомендую всім почитати новий закон про мобілізацію та національну поліцію, де прописано, хто та коли може зупинити авто. Зараз військові намагаються зупиняти машини, хоч і не мають на це права. Дехто з водіїв взагалі не зупиняється, і порушенням це не буде вважатися. Хоча дуже багато людей не хочуть сперечатися, показують та їдуть далі. Але якщо копнути в юридичній площині, то питань може бути багато. Єдине уточню, що вас можуть зупинити, якщо є орієнтування або підозра. Але й тут має бути присутньою поліція. Наприклад, ситуація: в розшуку був автомобіль Nissan білого кольору. І у мого клієнта був такий Nissan. То його зупинили та перевіряли. Тобто була підстава, був автомобіль в розшуку. Про це показали дані, перевірили та відпустили.

Адвокат про зупинення авто. Фото: Новини.LIVE

Хто може виписати повістку?

— Немає сьогодні в законодавстві заборони видавати повістки, особливо коли ви самі надали усі документи. Зараз багато хто каже: на блокпості вони не мали право мені нічого виписувати. Але в законі такої норми немає. Тому я тут дотримуюся такої думки, що якщо людина надала свої персональні дані, поставила підпис, то вона зобов'язана звернутися до ТЦК та СП за уточненнями.

Адвокат про виписування повістки. Фото: Новини.LIVE

Чи може поліція затримати людину для уточнення даних?

— Так, звичайно. Тим паче, що з 18 травня людина має бути в базі даних, і її можуть затримати та доставити до ТЦК та СП. Але спочатку буде перевірка документів, де має бути QR-код з детальною інформацією. Якщо там все нормально, то на якій тоді підставі затримувати людину?

Олексій Шалару про уточнення даних. Фото: Новини.LIVE

Якщо ж людина вже в розшуку, а про це ми дізнаємося щонайменше через два місяці, то від ТЦК є вимога доставити таку людину до центру комплектування, де мають виписати повістку та одразу направити на ВЛК. Взагалі, кожен випадок потрібно розглядати окремо: яка ситуація, які порушення (якщо вони є), за яких обставин виписали повістку. І від цього вже відштовхуватися. А взагалі, головним доказом є закон.