Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Полномочия полиции в период мобилизации существенно возросли — что должны знать водители arrow

Полномочия полиции в период мобилизации существенно возросли — что должны знать водители

24 мая 2024 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Закон о полиции: что нужно знать водителям при остановке транспорта
Полиция проверяет авто на блокпосту. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Закон о мобилизации уже вступил в силу, а значит, полномочия некоторых структур расширились. В первую очередь это коснулось полиции. Но все ли так однозначно, как сегодня представляется общественности? Может ли полицейский остановить ваш автомобиль, чтобы вручить вам повестку?

О том, какие сегодня нюансы должны знать автолюбители, выезжая на дороги, журналисты Новини.LIVE узнали у одесского адвоката Алексея Шалару.

Читайте также:

Когда полицейские могут остановить машину?

— У нас есть закон о национальной полиции, регламентирующий порядок действий, права и обязанностей гражданина, а также полиции, в определенных случаях. Относительно водителя у нас регламентирует 35 статья закона о национальной полиции, где четко указан перечень оснований, когда имеют право останавливать транспортное средство, а также просить водительское удостоверение. Если это, например, блокпост, то да, здесь действуют определенные инструкции и постановления Кабмина, где вы обязаны показать паспорт гражданина Украины — не больше. Никаких водительских удостоверений, каких свидетельств о регистрации технического средства не нужно. На блокпосте есть председатель, который назначается соответствующим приказом, и он вправе попросить ваш паспорт гражданина Украины.

Тонкости нового законодательства - что должны знать одесские водители - фото 1
Адвокат Алексей Шалара. Фото: Новини.LIVE

Если вас останавливает полиция и просит предоставить документы, вы сначала уточните причину этой остановки. Когда начинают апеллировать военным положением, то нет такой нормы, что военнообязанный человек должен предъявлять полиции водительские права, даже во время военного положения. Я как адвокат все же говорю, что есть определенный перечень оснований для остановки, и эти основания необходимо доказать. Если говорят, что вы нарушили правила дорожного движения, покажите видеофиксацию и давайте разбираться. Но если остановили просто так, ничего показывать не нужно. Ту же страховку можно проверить только в случае ДТП.

Могут ли военные остановить автомобили для проверки?

— Перед планированием любой поездки я рекомендую всем почитать новый закон о мобилизации и национальной полиции, где прописано, кто и когда может остановить автомобиль. Сейчас военные пытаются останавливать машины, хотя и не имеют на это права. Некоторые водители вообще не останавливаются, и нарушением это не будет считаться. Хотя очень многие не хотят спорить, показывают и едут дальше. Но если копнуть в юридической плоскости, то вопросов может быть много. Единственное уточню, что вас могут остановить, если есть ориентировка или подозрение. Но и здесь должна присутствовать полиция. К примеру, ситуация: в розыске был автомобиль Nissan белого цвета. И у моего клиента был такой Nissan. Его остановили и проверяли. То есть было основание, был автомобиль в розыске. Об этом показали данные, проверили и отпустили.

Тонкости нового законодательства - что должны знать одесские водители - фото 2
Юрист об остановке авто. Фото: Новини.LIVE

Кто может выписать повестку?

— Нет сегодня в законодательстве запрета выдавать повестки, особенно когда вы сами предоставили все документы. Сейчас многие говорят: на блокпосте они не имели права мне ничего выписывать. Но в законе такой нормы нет. Поэтому я придерживаюсь такого мнения, что если человек предоставил свои персональные данные, поставил подпись, то он обязан обратиться в ТЦК и СП за уточнениями.

Тонкости нового законодательства - что должны знать одесские водители - фото 3
Адвокат о выписывании повестки. Фото: Новини.LIVE

Может ли полиция задержать человека для уточнения данных?

— Да, конечно. Тем более что с 18 мая человек должен быть в базе данных, и его могут задержать и доставить в ТЦК и СП. Но сначала будет проверка документов, где должен быть QR-код с подробной информацией. Если там все нормально, то на каком основании тогда задерживать человека?

Тонкости нового законодательства - что должны знать одесские водители - фото 4
Алексей Шалару об уточнении данных. Фото: Новини.LIVE

Если же человек уже в розыске, а об этом мы узнаем по меньшей мере через два месяца, то от ТЦК есть требование доставить такого человека в центр комплектования, где должны выписать повестку и сразу направить на ВВК. Вообще, каждый случай нужно рассматривать отдельно: какая ситуация, какие нарушения (если они есть), при каких обстоятельствах выписали повестку. И от этого уже отталкиваться. А вообще, главным доказательством является закон.

Одесса
война
закон
украинцы
полиция
авто
Украина
Одесская область
Новости Одессы
мобилизация
документы
ТЦК и СП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

23 мая 2024

14:59 Ливни, грозы и шквалы — синоптик Диденко предупредила украинцев об ухудшении погоды завтра