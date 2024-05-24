Закон о полиции: что нужно знать водителям при остановке транспорта

Полиция проверяет авто на блокпосту. Фото: УНИАН

Закон о мобилизации уже вступил в силу, а значит, полномочия некоторых структур расширились. В первую очередь это коснулось полиции. Но все ли так однозначно, как сегодня представляется общественности? Может ли полицейский остановить ваш автомобиль, чтобы вручить вам повестку?

О том, какие сегодня нюансы должны знать автолюбители, выезжая на дороги, журналисты Новини.LIVE узнали у одесского адвоката Алексея Шалару.

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Когда полицейские могут остановить машину?

— У нас есть закон о национальной полиции, регламентирующий порядок действий, права и обязанностей гражданина, а также полиции, в определенных случаях. Относительно водителя у нас регламентирует 35 статья закона о национальной полиции, где четко указан перечень оснований, когда имеют право останавливать транспортное средство, а также просить водительское удостоверение. Если это, например, блокпост, то да, здесь действуют определенные инструкции и постановления Кабмина, где вы обязаны показать паспорт гражданина Украины — не больше. Никаких водительских удостоверений, каких свидетельств о регистрации технического средства не нужно. На блокпосте есть председатель, который назначается соответствующим приказом, и он вправе попросить ваш паспорт гражданина Украины.

Адвокат Алексей Шалара. Фото: Новини.LIVE

Если вас останавливает полиция и просит предоставить документы, вы сначала уточните причину этой остановки. Когда начинают апеллировать военным положением, то нет такой нормы, что военнообязанный человек должен предъявлять полиции водительские права, даже во время военного положения. Я как адвокат все же говорю, что есть определенный перечень оснований для остановки, и эти основания необходимо доказать. Если говорят, что вы нарушили правила дорожного движения, покажите видеофиксацию и давайте разбираться. Но если остановили просто так, ничего показывать не нужно. Ту же страховку можно проверить только в случае ДТП.

Могут ли военные остановить автомобили для проверки?

— Перед планированием любой поездки я рекомендую всем почитать новый закон о мобилизации и национальной полиции, где прописано, кто и когда может остановить автомобиль. Сейчас военные пытаются останавливать машины, хотя и не имеют на это права. Некоторые водители вообще не останавливаются, и нарушением это не будет считаться. Хотя очень многие не хотят спорить, показывают и едут дальше. Но если копнуть в юридической плоскости, то вопросов может быть много. Единственное уточню, что вас могут остановить, если есть ориентировка или подозрение. Но и здесь должна присутствовать полиция. К примеру, ситуация: в розыске был автомобиль Nissan белого цвета. И у моего клиента был такой Nissan. Его остановили и проверяли. То есть было основание, был автомобиль в розыске. Об этом показали данные, проверили и отпустили.

Юрист об остановке авто. Фото: Новини.LIVE

Кто может выписать повестку?

— Нет сегодня в законодательстве запрета выдавать повестки, особенно когда вы сами предоставили все документы. Сейчас многие говорят: на блокпосте они не имели права мне ничего выписывать. Но в законе такой нормы нет. Поэтому я придерживаюсь такого мнения, что если человек предоставил свои персональные данные, поставил подпись, то он обязан обратиться в ТЦК и СП за уточнениями.

Адвокат о выписывании повестки. Фото: Новини.LIVE

Может ли полиция задержать человека для уточнения данных?

— Да, конечно. Тем более что с 18 мая человек должен быть в базе данных, и его могут задержать и доставить в ТЦК и СП. Но сначала будет проверка документов, где должен быть QR-код с подробной информацией. Если там все нормально, то на каком основании тогда задерживать человека?

Алексей Шалару об уточнении данных. Фото: Новини.LIVE

Если же человек уже в розыске, а об этом мы узнаем по меньшей мере через два месяца, то от ТЦК есть требование доставить такого человека в центр комплектования, где должны выписать повестку и сразу направить на ВВК. Вообще, каждый случай нужно рассматривать отдельно: какая ситуация, какие нарушения (если они есть), при каких обстоятельствах выписали повестку. И от этого уже отталкиваться. А вообще, главным доказательством является закон.