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Для пошуку загиблих: Одеса передала українським захисникам позашляховики

2 лютого 2023 14:45
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Для пошуку загиблих: Одеса передала українським захисникам позашляховики
Передана допомога вже наближає нас до перемоги
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Українські захисники отримали чергову допомогу — позашляховики, які надали Одесі міжнародні партнери. Машини мають високу прохідність, що особливо важливо на передовій. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Один позашляховик надали групі, яка займається пошуком загиблих Героїв. Їх транспортують для поховання з усіма почестями.

авто для ВСУ

"Це вже друга автівка, яку ми надаємо пошуковій групі. Хлопці неодноразово натрапляли на міни, були під обстрілами. Бог їх береже, але не завжди витримує техніка", — йдеться в повідомленні. 

Другий позашляховик переданий одеському батальйону Нацполіції  "Цунамі". Він був сформований торік наприкінці березня. Відтоді "Цунамі" йде в одному строю зі Збройними Силами України.  Після звільнення Херсонщини батальйон виконує завдання на Запорізькому напрямку.  Тож надане містом авто з високою прохідністю буде дуже корисним для подальшого звільнення українських земель.

авто для ВСУ

Одещина допомагає ЗСУ

За місяць вдалось зібрати кошти для купівлі медично обладнання для військового шпиталю. Одесити задонатили майже 250 тисяч гривень, аби придбати центрифугу для переливання крові. 

В Одесі продовжуються благодійні ярмарки "Тепла хвиля" на підтримку ЗСУ. Один із таких заходів відбувся в пункті незламності Європейського ліцею. Серед лотів було представлено безліч робіт, виготовлених дітьми та їх батьками власноруч: сувеніри, вишивка, вироби з бісеру, патріотичні прикраси, вітальні листівки, картини тощо. Крім цього, на ярмарку було багато духмяної випічки і різноманітних смаколиків. 

Також медики Саф’янівської лікарні на Одещині об’єдналися та долучилися до збору грошей для придбання позашляховика для підрозділу ЗСУ. Медики таким чином вирішили допомогти землякам з громади, які пішли захищати країну.

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