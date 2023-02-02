Для поиска погибших: Одесса передала украинским защитникам внедорожники

Переданная помощь уже приближает нас к победе

Украинские защитники получили очередную помощь — внедорожники, которые предоставили Одессе международные партнеры. Машины обладают высокой проходимостью, что особенно важно на передовой.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Один внедорожник предоставили группе, занимающейся поиском погибших Героев. Их транспортируют для погребения со всеми почестями.

"Это уже второй автомобиль, который мы предоставляем поисковой группе. Ребята неоднократно наталкивались на мины, были под обстрелами. Бог их бережет, но не всегда выдерживает техника", — говорится в сообщении.

Второй внедорожник передан одесскому батальону Нацполиции "Цунами". Он был сформирован в прошлом году в конце марта. С этого времени "Цунами" идет в одном строю с Вооруженными Силами Украины. После освобождения Херсонщины батальон выполняет задание в Запорожском направлении. Поэтому предоставленное городом авто с высокой проходимостью будет очень полезно для дальнейшего освобождения украинских земель.

Одесчина помогает ВСУ

Через месяц удалось собрать средства для покупки медицинского оборудования для военного госпиталя. Одесситы задонатили около 250 тысяч гривен, чтобы приобрести центрифугу для переливания крови.

В Одессе продолжаются благотворительные ярмарки "Теплая волна" в поддержку ВСУ. Одно из таких мероприятий состоялось в пункте несокрушимости Европейского лицея. Среди лотов было представлено множество работ, изготовленных детьми и их родителями: сувениры, вышивка, изделия из бисера, патриотические украшения, поздравительные открытки, картины и т.д. Кроме этого, на ярмарке было много душистой выпечки и разнообразных вкусностей.

Также медики Сафьяновской больницы в Одесской области объединились и присоединились к сбору денег для приобретения внедорожника для подразделения ВСУ. Медики таким образом решили помочь землякам из общества, которые пошли защищать страну.