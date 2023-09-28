Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 28 вересня

Люди гуляють в парку. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 28 вересня, в Одесі очікується мінлива хмарність. В деяких населених пунктах Одеської області температура повітря прогріється до +30 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 15-17°С, вдень 26-28°С.

Температура морської води 20-21°С.

Атмосферний тиск — 765 мм рт. ст.

Вологість — 44%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 12-17°С, вдень 25-30°С.

На автошляхах області видимість хороша.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У четвер, 28 вересня, в Україні очікується спекотна, сонячна погода. При цьому в деяких регіонах вранці та ввечері буде туман. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.