Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 28 вересня

До +30: де в Одеській області сьогодні буде тепло як влітку
28 вересня 2023 06:30
Люди гуляють в парку. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 28 вересня, в Одесі очікується мінлива хмарність. В деяких населених пунктах Одеської області температура повітря прогріється до +30 градусів.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 15-17°С, вдень 26-28°С.
- Температура морської води 20-21°С.
- Атмосферний тиск — 765 мм рт. ст.
- Вологість — 44%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 12-17°С, вдень 25-30°С.
- На автошляхах області видимість хороша.
Погода в Україні
У четвер, 28 вересня, в Україні очікується спекотна, сонячна погода. При цьому в деяких регіонах вранці та ввечері буде туман. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.