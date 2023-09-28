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До +30: де в Одеській області сьогодні буде тепло як влітку

28 вересня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 28 вересня
Люди гуляють в парку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 28 вересня, в Одесі очікується мінлива хмарність. В деяких населених пунктах Одеської області температура повітря прогріється до +30 градусів. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 15-17°С, вдень 26-28°С.
  • Температура морської води 20-21°С.
  • Атмосферний тиск — 765 мм рт. ст.
  • Вологість — 44%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 12-17°С, вдень 25-30°С.
  • На автошляхах області видимість хороша.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У четвер, 28 вересня, в Україні очікується спекотна, сонячна погода. При цьому в деяких регіонах вранці та ввечері буде туман. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.

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