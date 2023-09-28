Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 28 сентября.

Люди гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 28 сентября, в Одессе ожидается переменная облачность. В некоторых населённых пунктах Одесской области температура воздуха прогреется до +30 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 15-17°С, днем ​​26-28°С.

Температура морской воды 20-21°С.

Атмосферное давление — 765 мм рт. ст.

Влажность — 44%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 12-17°С, днем ​​25-30°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В четверг, 28 сентября, в Украине ожидается жаркая, солнечная погода. При этом в некоторых регионах утром и вечером будет туман. Подробный прогноз погоды читайте в материале.