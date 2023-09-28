Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 28 сентября.

До +30: где в Одесской области сегодня будет тепло как летом
28 сентября 2023 06:30
Люди гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 28 сентября, в Одессе ожидается переменная облачность. В некоторых населённых пунктах Одесской области температура воздуха прогреется до +30 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 15-17°С, днем 26-28°С.
- Температура морской воды 20-21°С.
- Атмосферное давление — 765 мм рт. ст.
- Влажность — 44%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 12-17°С, днем 25-30°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине
В четверг, 28 сентября, в Украине ожидается жаркая, солнечная погода. При этом в некоторых регионах утром и вечером будет туман. Подробный прогноз погоды читайте в материале.