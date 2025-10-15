Затори на трасі Одеса–Рені та у напрямку кордону з Румунією 15 жовтня: актуальна інформація

Машини в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, 15 жовтня на трасі Одеса–Рені в бік пункту пропуску на кордоні з Молдовою місцями виникають серйозні затори. До кордону з Румунією також виїхати досить важко, через затримки на дорогах.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама

Читайте також:

Затори до Молдови

В напрямку пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилися черги автомобілів. Спостерігаються затримки руху біля села Маяки, на території Нижньодністровського парку, а також значний затор при виїзді з Одеси. Тепер подорож до кордону займає більше години. Реклама Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

На міжнародній трасі М-15 у напрямку Орлівки також є затори. Сьогодні орієнтовний час у дорозі до кордону з Дунайським регіоном складає близько 4 годин. Рекомендується заздалегідь планувати поїздку, враховуючи можливі зміни в дорожній ситуації.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

На шляху до Рені рух завантажено, автомобілі рухаються з затримками. Приблизний час у дорозі становить близько 4,5 години. Крім того, є альтернативний маршрут, який переважно проходить через територію сусідньої держави.

Реклама

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що найпоширеніша модель авто Toyota стане електричною. Також ми писали про те, яка звичка шкодить двигуну набагато швидше, ніж пробіг.