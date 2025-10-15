Видео
В Молдову дорога заблокирована — ситуация на трассе Одесса-Рени

В Молдову дорога заблокирована — ситуация на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 16:02
Пробки на трассе Одесса-Рени и в направлении границы с Румынией 15 октября: актуальная информация
Машины в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня, 15 октября на трассе Одесса-Рени в сторону пункта пропуска на границе с Молдовой местами возникают серьезные пробки. К границе с Румынией также выехать достаточно трудно, из-за задержек на дорогах.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в Молдову

В направлении пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовались очереди автомобилей. Наблюдаются задержки движения возле села Маяки, на территории Нижнеднестровского парка, а также значительный затор при выезде из Одессы. Теперь путешествие до границы занимает более часа.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

На международной трассе М-15 в направлении Орловки также есть пробки. Сегодня ориентировочное время в пути до границы с Дунайским регионом составляет около 4 часов. Рекомендуется заранее планировать поездку, учитывая возможные изменения в дорожной ситуации.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

На пути в Рени движение загружено, автомобили движутся с задержками. Приблизительное время в пути составляет около 4,5 часа. Кроме того, есть альтернативный маршрут, который преимущественно проходит через территорию соседнего государства.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, что самая распространенная модель авто Toyota станет электрической. Также мы писали о том, какая привычка вредит двигателю гораздо быстрее, чем пробег.

Одесса граница дороги авто Одесская область пробки Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
