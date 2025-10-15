Пробки на трассе Одесса-Рени и в направлении границы с Румынией 15 октября: актуальная информация

Машины в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня, 15 октября на трассе Одесса-Рени в сторону пункта пропуска на границе с Молдовой местами возникают серьезные пробки. К границе с Румынией также выехать достаточно трудно, из-за задержек на дорогах.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

В направлении пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовались очереди автомобилей. Наблюдаются задержки движения возле села Маяки, на территории Нижнеднестровского парка, а также значительный затор при выезде из Одессы. Теперь путешествие до границы занимает более часа. Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

На международной трассе М-15 в направлении Орловки также есть пробки. Сегодня ориентировочное время в пути до границы с Дунайским регионом составляет около 4 часов. Рекомендуется заранее планировать поездку, учитывая возможные изменения в дорожной ситуации.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

На пути в Рени движение загружено, автомобили движутся с задержками. Приблизительное время в пути составляет около 4,5 часа. Кроме того, есть альтернативный маршрут, который преимущественно проходит через территорию соседнего государства.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

