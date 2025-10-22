Відео
Україна
Головна Одеса До Молдови не потрапити — де не проїхати на трасі Одеса-Рені

До Молдови не потрапити — де не проїхати на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 14:44
Оновлено: 14:37
22 жовтня: затримки на трасі Одеса–Рені в бік Молдови, рух до Румунії безперешкодний
Авто в черзі на КПП. ФОто ілюстративне: Державна прикордонна служба

У середу, 22 жовтня, на маршруті Одеса–Рені в напрямку кордону з Молдовою спостерігаються затримки через ускладнений рух на деяких ділянках дороги. Водіям варто планувати свій маршрут з урахуванням можливих заторів і збільшення часу в дорозі. Натомість проїзд на кордон з Румунією залишається вільним і без затримок.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються локальні затори. Найбільші затримки зафіксовані на виїзді з Одеси та біля Нижньодністровського парку. Також ускладнено рух біля села Маяки. Час у дорозі до кордону зараз майже 1,5 години.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Рух автомобілів у напрямку Орлівки залишається безперешкодним. Сьогодні орієнтовний час у дорозі до дунайського кордону становить близько 4 годин. Водіям радять планувати поїздку з урахуванням цього часу і сміливо вирушати до пункту пропуску.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

На трасі до Рені після КПП "Паланка" рух транспорту проходить без перебоїв, заторів немає. Орієнтовний час у дорозі зараз складає трохи більше ніж 4 години.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як продовжити термін служби батареї електрокара. Також ми писали про те, чи варто водіям купувати вживаний автомобіль BMW X5.

Одеса кордон КПП Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
