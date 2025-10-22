22 жовтня: затримки на трасі Одеса–Рені в бік Молдови, рух до Румунії безперешкодний

Авто в черзі на КПП. ФОто ілюстративне: Державна прикордонна служба

У середу, 22 жовтня, на маршруті Одеса–Рені в напрямку кордону з Молдовою спостерігаються затримки через ускладнений рух на деяких ділянках дороги. Водіям варто планувати свій маршрут з урахуванням можливих заторів і збільшення часу в дорозі. Натомість проїзд на кордон з Румунією залишається вільним і без затримок.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються локальні затори. Найбільші затримки зафіксовані на виїзді з Одеси та біля Нижньодністровського парку. Також ускладнено рух біля села Маяки. Час у дорозі до кордону зараз майже 1,5 години. Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Рух автомобілів у напрямку Орлівки залишається безперешкодним. Сьогодні орієнтовний час у дорозі до дунайського кордону становить близько 4 годин. Водіям радять планувати поїздку з урахуванням цього часу і сміливо вирушати до пункту пропуску.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

На трасі до Рені після КПП "Паланка" рух транспорту проходить без перебоїв, заторів немає. Орієнтовний час у дорозі зараз складає трохи більше ніж 4 години.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

