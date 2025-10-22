Видео
Видео

Главная Одесса В Молдову не попасть — где не проехать на трассе Одесса-Рени

В Молдову не попасть — где не проехать на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 14:44
обновлено: 14:37
22 октября: задержки на трассе Одесса-Рени в сторону Молдовы, движение в Румынию беспрепятственное
Авто в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В среду, 22 октября, на маршруте Одесса-Рени в направлении границы с Молдовой наблюдаются задержки из-за затрудненного движения на некоторых участках дороги. Водителям стоит планировать свой маршрут с учетом возможных пробок и увеличения времени в пути. Зато проезд на границу с Румынией остается свободным и без задержек.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются локальные пробки. Наибольшие задержки зафиксированы на выезде из Одессы и возле Нижнеднестровского парка. Также затруднено движение возле села Маяки. Время в пути до границы сейчас почти 1,5 часа.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Молдовы. Фото: скриншот из Google Maps

Пробки до Орловки

Движение автомобилей в направлении Орловки остается беспрепятственным. Сегодня ориентировочное время в пути до дунайской границы составляет около 4 часов. Водителям советуют планировать поездку с учетом этого времени и смело отправляться в пункт пропуска.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

На трассе в Рени после КПП "Паланка" движение транспорта проходит без перебоев, пробок нет. Ориентировочное время в пути сейчас составляет чуть более 4 часов.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, как продлить срок службы батареи электрокара. Также мы писали о том, стоит ли водителям покупать подержанный автомобиль BMW X5.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
