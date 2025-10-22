22 октября: задержки на трассе Одесса-Рени в сторону Молдовы, движение в Румынию беспрепятственное

В Молдову не попасть — где не проехать на трассе Одесса-Рени
В среду, 22 октября, на маршруте Одесса-Рени в направлении границы с Молдовой наблюдаются задержки из-за затрудненного движения на некоторых участках дороги. Водителям стоит планировать свой маршрут с учетом возможных пробок и увеличения времени в пути. Зато проезд на границу с Румынией остается свободным и без задержек.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются локальные пробки. Наибольшие задержки зафиксированы на выезде из Одессы и возле Нижнеднестровского парка. Также затруднено движение возле села Маяки. Время в пути до границы сейчас почти 1,5 часа.
Пробки до Орловки
Движение автомобилей в направлении Орловки остается беспрепятственным. Сегодня ориентировочное время в пути до дунайской границы составляет около 4 часов. Водителям советуют планировать поездку с учетом этого времени и смело отправляться в пункт пропуска.
Пробки на Рени
На трассе в Рени после КПП "Паланка" движение транспорта проходит без перебоев, пробок нет. Ориентировочное время в пути сейчас составляет чуть более 4 часов.
