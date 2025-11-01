Затори на трасі Одеса–Рені 1 листопада: ускладнений рух до кордонів Молдови та Румунії

Автівки на кордоні. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Увечері 1 листопада на трасі Одеса–Рені, що веде до молдовського кордону, спостерігаються затримки в русі. На деяких ділянках дорога рухається повільно, тому водіям радять враховувати можливі затори та планувати свої поїздки з запасом часу. Також ускладнення заторів фіксуються на шляху до кордону з Румунією.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

На маршруті до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються затори. Ускладнення руху є на виїзді з Одеси. Також сильні ускладення руху біля села Маяки, поблизу Нижньодністровського парку неподалік кордону та безпосередньо на самому КПП. Проїзд до кордону може зайняти понад півтори години. Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Рух автомобілів у напрямку Орлівки після проходження кордону з Молдовою, відбувається без затримок. Однак до КПП — треба буде постояти у великих чергах. Приблизний час поїздки до прикордонного пункту на Дунаї сьогодні складає понад 4 години.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух на трасі до міста Рені після КПП "Паланка" проходить вільно, без жодних заторів і затримок. Орієнтовний час у дорозі наразі складає понад 4,5 години. Окрім того, доступний альтернативний маршрут, що пролягатиме через територію Молдови.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

