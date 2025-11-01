Відео
До Молдови не потрапити — ситуація на трасі Одеса-Рені

До Молдови не потрапити — ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 17:20
Оновлено: 17:02
Затори на трасі Одеса–Рені 1 листопада: ускладнений рух до кордонів Молдови та Румунії
Автівки на кордоні. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Увечері 1 листопада на трасі Одеса–Рені, що веде до молдовського кордону, спостерігаються затримки в русі. На деяких ділянках дорога рухається повільно, тому водіям радять враховувати можливі затори та планувати свої поїздки з запасом часу. Також ускладнення заторів фіксуються на шляху до кордону з Румунією.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

На маршруті до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються затори. Ускладнення руху є на виїзді з Одеси. Також сильні ускладення руху біля села Маяки, поблизу Нижньодністровського парку неподалік кордону та безпосередньо на самому КПП. Проїзд до кордону може зайняти понад півтори години.

Затори до Молдови на трасі Одеса-Рені
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Рух автомобілів у напрямку Орлівки після проходження кордону з Молдовою, відбувається без затримок. Однак до КПП — треба буде постояти у великих чергах. Приблизний час поїздки до прикордонного пункту на Дунаї сьогодні складає понад 4 години.

Затори до Орлівки на трасі Одеса-Рені
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух на трасі до міста Рені після КПП "Паланка" проходить вільно, без жодних заторів і затримок. Орієнтовний час у дорозі наразі складає понад 4,5 години. Окрім того, доступний альтернативний маршрут, що пролягатиме через територію Молдови.

Затори до Рені на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
