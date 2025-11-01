Видео
Видео

В Молдову не попасть — ситуация на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 17:20
обновлено: 17:02
Пробки на трассе Одесса-Рени 1 ноября: затруднено движение до границ Молдовы и Румынии
Машины на границе. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Вечером 1 ноября на трассе Одесса-Рени, ведущей к молдавской границе, наблюдаются задержки в движении. На некоторых участках дорога движется медленно, поэтому водителям советуют учитывать возможные пробки и планировать свои поездки с запасом времени. Также осложнения пробок фиксируются на пути к границе с Румынией.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки до Молдовы

На маршруте к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются пробки. Осложнения движения есть на выезде из Одессы. Также сильные осложнения движения возле села Маяки, вблизи Нижнеднестровского парка недалеко от границы и непосредственно на самом КПП. Проезд до границы может занять более полутора часов.

Затори до Молдови на трасі Одеса-Рені
Пробки в Молдову. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в Орловку

Движение автомобилей в направлении Орловки после прохождения границы с Молдовой, происходит без задержек. Однако до КПП — надо будет постоять в больших очередях. Примерное время поездки до пограничного пункта на Дунае сегодня составляет более 4 часов.

Затори до Орлівки на трасі Одеса-Рені
Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение на трассе в город Рени после КПП "Паланка" проходит свободно, без пробок и задержек. Ориентировочное время в пути сейчас составляет более 4,5 часа. Кроме того, доступен альтернативный маршрут, который будет пролегать через территорию Молдовы.

Затори до Рені на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
