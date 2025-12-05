Затори на дорозі Одеса–Рені 5 грудня: що варто знати водіям

Авто стоять на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, 5 грудня, у п'ятницю, на дорозі Одеса–Рені великі затори, які сильно ускладнюють рух у бік молдовського кордону. Водіям радять враховувати можливі затримки і заздалегідь планувати поїздки, вибираючи інші маршрути.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

На дорозі до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" зафіксовано сильні затори. заторів. Значне скупчення автівок фіксується на виїзді з Одеси, в районі НПП "Нижнбодністровський та на під’їзді до КПП "Паланка". Шлях до кордону займе близько 1 години 30 хвилин. Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Старокозачого

Рух у бік КПП "Старокозаче" також ускладнений. Затори утворилися, на вихзді з Одеси, біля КПП "Паланка", та беспосередньо на самому кордоні Старокозаче — Тудора. Орієнтовний час у дорозі становить понад півтори години.

Затори до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух у напрямку Рені до та біля молдовського кордону сповільнений. Проте після проходження транзитної зони на пункті пропуску "Паланка" дорога значно розвантажується. Цедає змогу їхати без затримок і зупинок. Загальний час у дорозі сягає майже півтори години. Також доступний альтернативний маршрут, який переважно проходить через територію Молдови.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

