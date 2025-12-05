Відео
Головна Одеса До Молдови не проїхати — де затори на трасі Одеса-Рені

До Молдови не проїхати — де затори на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 14:39
Затори на дорозі Одеса–Рені 5 грудня: що варто знати водіям
Авто стоять на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, 5 грудня, у п'ятницю, на дорозі Одеса–Рені великі затори, які сильно ускладнюють рух у бік молдовського кордону. Водіям радять враховувати можливі затримки і заздалегідь планувати поїздки, вибираючи інші маршрути.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Молдови

На дорозі до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" зафіксовано сильні затори. заторів. Значне скупчення автівок фіксується на виїзді з Одеси, в районі НПП "Нижнбодністровський та на під’їзді до КПП "Паланка". Шлях до кордону займе близько 1 години 30 хвилин.

Затори на трасі Одеса-Рені до "Паланки"
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Старокозачого

Рух у бік КПП "Старокозаче" також ускладнений. Затори утворилися, на вихзді з Одеси, біля КПП "Паланка", та беспосередньо на самому кордоні Старокозаче — Тудора. Орієнтовний час у дорозі становить понад півтори години.

Затори на трасі Одеса-Рені до "Старокозачого"
Затори до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух у напрямку Рені до та біля молдовського кордону сповільнений. Проте після проходження транзитної зони на пункті пропуску "Паланка" дорога значно розвантажується. Цедає змогу їхати без затримок і зупинок. Загальний час у дорозі сягає майже півтори години. Також доступний альтернативний маршрут, який переважно проходить через територію Молдови.

Затори на трасі Одеса-Рені до "Рені"
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як РЕБ впливає на авто під час повітряної тривоги. Також ми писали про те, які популярні авто іржавіють швидше ніж інші.

Одеса кордон КПП дороги Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
