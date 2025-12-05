Видео
Главная Одесса В Молдову не проехать — где пробки на трассе Одесса-Рени

В Молдову не проехать — где пробки на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 14:39
Пробки на дороге Одесса-Рени 5 декабря: что стоит знать водителям
Авто стоят на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня, 5 декабря, в пятницу, на дороге Одесса-Рени большие пробки, которые сильно затрудняют движение в сторону молдавской границы. Водителям советуют учитывать возможные задержки и заранее планировать поездки, выбирая другие маршруты.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

На дороге к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" зафиксированы сильные пробки. Значительное скопление автомобилей фиксируется на выезде из Одессы, в районе НПП "Нижнебоднистровский и на подъезде к КПП "Паланка". Путь до границы займет около 1 часа 30 минут.

Затори на трасі Одеса-Рені до "Паланки"
Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Староказачьего

Движение в сторону КПП "Староказачье" также затруднено. Пробки образовались на выезде из Одессы, возле КПП "Паланка", и непосредственно на самой границе Староказачье — Тудора. Ориентировочное время в пути составляет более полутора часов.

Затори на трасі Одеса-Рені до "Старокозачого"
Пробки до Староказачьего. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение в направлении Рени до и возле молдавской границы замедлено. Однако после прохождения транзитной зоны на пункте пропуска "Паланка" дорога значительно разгружается. Это позволяет ехать без задержек и остановок. Общее время в пути достигает почти полтора часа. Также доступен альтернативный маршрут, который преимущественно проходит через территорию Молдовы.

Затори на трасі Одеса-Рені до "Рені"
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, как РЭБ влияет на авто во время воздушной тревоги. Также мы писали о том, какие популярные авто ржавеют быстрее других.

Одесса граница КПП дороги Одесская область пробки Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
