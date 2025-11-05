Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса До Молдови не проїхати — що відбувається на трасі Одеса-Рені

До Молдови не проїхати — що відбувається на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 14:16
Оновлено: 14:42
Затори на трасі Одеса–Рені 5 листопада: ускладнення руху до молдовського кордону
Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, у середу, 5 листопада, на шляху Одеса–Рені у бік молдовського кордону спостерігаються затримки через ускладнені умови дорожнього руху на окремих ділянках. Водіям рекомендують враховувати можливі затори та планувати свої поїздки з додатковим запасом часу. Натомість рух у напрямку кордону з Румунією здійснюється без затримок і проблем.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама
Читайте також:

Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються затори на декількох ділянках дороги. Затримки зафіксовані на виїзді з Одеси, перед поворотом на Петродолинське та біля Нижньодністровського парку перед кордоном та на кордоні. Подорож до кордону триватиме 1 годину 12 хвилин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Сьогодні проїзд у напрямку до Орлівки проходить вільно, без затримок і пробок. Орієнтовна тривалість шляху до прикордонного переходу на Дунаї становить приблизно 4 години. Також існує резервний маршрут, що переважно пролягатиме через молдовську територію.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Транспортний потік на дорозі до Рені сьогодні рухається без зупинок і черг. Приблизна тривалість поїздки наразі становить трохи більше ніж 4 години. Крім того, є можливість скористатися резервним маршрутом, який переважно пролягає через територію Молдови.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, в якій із країн Європи немає штрафів для автомобілістів за швидкість на дорогах. Також ми писали про те, чи варто купувати вживані зимові шини.

Одеса КПП авто Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації