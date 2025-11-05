Затори на трасі Одеса–Рені 5 листопада: ускладнення руху до молдовського кордону

Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, у середу, 5 листопада, на шляху Одеса–Рені у бік молдовського кордону спостерігаються затримки через ускладнені умови дорожнього руху на окремих ділянках. Водіям рекомендують враховувати можливі затори та планувати свої поїздки з додатковим запасом часу. Натомість рух у напрямку кордону з Румунією здійснюється без затримок і проблем.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються затори на декількох ділянках дороги. Затримки зафіксовані на виїзді з Одеси, перед поворотом на Петродолинське та біля Нижньодністровського парку перед кордоном та на кордоні. Подорож до кордону триватиме 1 годину 12 хвилин. Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Сьогодні проїзд у напрямку до Орлівки проходить вільно, без затримок і пробок. Орієнтовна тривалість шляху до прикордонного переходу на Дунаї становить приблизно 4 години. Також існує резервний маршрут, що переважно пролягатиме через молдовську територію.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Транспортний потік на дорозі до Рені сьогодні рухається без зупинок і черг. Приблизна тривалість поїздки наразі становить трохи більше ніж 4 години. Крім того, є можливість скористатися резервним маршрутом, який переважно пролягає через територію Молдови.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

