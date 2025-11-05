Затори на трасі Одеса–Рені 5 листопада: ускладнення руху до молдовського кордону

До Молдови не проїхати — що відбувається на трасі Одеса-Рені
Сьогодні, у середу, 5 листопада, на шляху Одеса–Рені у бік молдовського кордону спостерігаються затримки через ускладнені умови дорожнього руху на окремих ділянках. Водіям рекомендують враховувати можливі затори та планувати свої поїздки з додатковим запасом часу. Натомість рух у напрямку кордону з Румунією здійснюється без затримок і проблем.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються затори на декількох ділянках дороги. Затримки зафіксовані на виїзді з Одеси, перед поворотом на Петродолинське та біля Нижньодністровського парку перед кордоном та на кордоні. Подорож до кордону триватиме 1 годину 12 хвилин.
Затори до Орлівки
Сьогодні проїзд у напрямку до Орлівки проходить вільно, без затримок і пробок. Орієнтовна тривалість шляху до прикордонного переходу на Дунаї становить приблизно 4 години. Також існує резервний маршрут, що переважно пролягатиме через молдовську територію.
Затори на Рені
Транспортний потік на дорозі до Рені сьогодні рухається без зупинок і черг. Приблизна тривалість поїздки наразі становить трохи більше ніж 4 години. Крім того, є можливість скористатися резервним маршрутом, який переважно пролягає через територію Молдови.
Нагадаємо, ми повідомляли про те, в якій із країн Європи немає штрафів для автомобілістів за швидкість на дорогах. Також ми писали про те, чи варто купувати вживані зимові шини.
Читайте Новини.LIVE!